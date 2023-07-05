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Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 05.07.2023 (обновлено: 05:08 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/avtoremontniki-1882277709.html
Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины
Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины - РИА Новости, 05.07.2023
Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины
Военнослужащие-автомобилисты российской группировки "Восток" под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:07
2023-07-05T05:08
специальная военная операция на украине
алексей горбунов
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Военнослужащие-автомобилисты российской группировки "Восток" под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего оборона ВС РФ смогла действовать непрерывно, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "Благодаря опыту и грамотно организованной работе подразделения капитана Горбунова была обеспечена устойчивость и непрерывность оборонительных действий мотострелковых подразделений группировки", - сказал Чехов. Он рассказал, что командир автомобильной роты ремонтно-эвакуационного полка группировки капитан Алексей Горбунов в ходе контрнаступления украинских войск руководил действиями подчиненного личного состава, который транспортировал вооружение и военную технику на одном из участков запорожского направления. По словам Чехова, в ходе активной фазы наступательных действий украинских войск военнослужащие-автомобилисты под командованием Горбунова смогли оперативно доставить на передний край обороны отремонтированные машины и эвакуировать подбитую за время боев технику. Все это происходило под непрерывным артиллерийским огнем противника, уточнил начальник пресс-центра. Он подчеркнул, что военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230705/otrazhenie-1882277557.html
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алексей горбунов, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Горбунов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины

Авторемонтники под огнем ВСУ доставили на передний край технику и эвакуировали машины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Военнослужащие-автомобилисты российской группировки "Восток" под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего оборона ВС РФ смогла действовать непрерывно, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«
"Благодаря опыту и грамотно организованной работе подразделения капитана Горбунова была обеспечена устойчивость и непрерывность оборонительных действий мотострелковых подразделений группировки", - сказал Чехов.
Он рассказал, что командир автомобильной роты ремонтно-эвакуационного полка группировки капитан Алексей Горбунов в ходе контрнаступления украинских войск руководил действиями подчиненного личного состава, который транспортировал вооружение и военную технику на одном из участков запорожского направления.
По словам Чехова, в ходе активной фазы наступательных действий украинских войск военнослужащие-автомобилисты под командованием Горбунова смогли оперативно доставить на передний край обороны отремонтированные машины и эвакуировать подбитую за время боев технику. Все это происходило под непрерывным артиллерийским огнем противника, уточнил начальник пресс-центра.
Он подчеркнул, что военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ГорбуновВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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