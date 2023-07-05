https://ria.ru/20230705/avtoremontniki-1882277709.html

Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины

Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины - РИА Новости, 05.07.2023

Авторемонтники под огнем ВСУ эвакуировали с передовой подбитые машины

Военнослужащие-автомобилисты российской группировки "Восток" под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:07

2023-07-05T05:07

2023-07-05T05:08

специальная военная операция на украине

алексей горбунов

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Военнослужащие-автомобилисты российской группировки "Восток" под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего оборона ВС РФ смогла действовать непрерывно, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "Благодаря опыту и грамотно организованной работе подразделения капитана Горбунова была обеспечена устойчивость и непрерывность оборонительных действий мотострелковых подразделений группировки", - сказал Чехов. Он рассказал, что командир автомобильной роты ремонтно-эвакуационного полка группировки капитан Алексей Горбунов в ходе контрнаступления украинских войск руководил действиями подчиненного личного состава, который транспортировал вооружение и военную технику на одном из участков запорожского направления. По словам Чехова, в ходе активной фазы наступательных действий украинских войск военнослужащие-автомобилисты под командованием Горбунова смогли оперативно доставить на передний край обороны отремонтированные машины и эвакуировать подбитую за время боев технику. Все это происходило под непрерывным артиллерийским огнем противника, уточнил начальник пресс-центра. Он подчеркнул, что военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20230705/otrazhenie-1882277557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей горбунов, вооруженные силы рф, безопасность