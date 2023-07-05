СМИ: британские журналисты пожаловались на давление США из-за Ассанжа
RS: Минюст США и ФБР вынуждают британских журналистов к даче показаний по делу Ассанжа
Джулиан Ассанж. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Британские журналисты жалуются на давление со стороны минюста США и ФБР в связи с делом Джулиана Ассанжа, их вынуждают к даче свидетельских показаний, пишет издание Rolling Stone.
"Министерство юстиции и ФБР оказывают давление... на многих британских журналистов с целью вынудить к сотрудничеству по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа", - говорится в опубликованной Rolling Stone колонке известного британского журналиста Джеймса Болла. Репортер, который также публикуется в крупных американских изданиях, пишет, что обращения лондонской полиции к нему с просьбой дать показания по делу Ассажна начались в декабре 2021 года. По словам репортера, правоохранительные органы прямо сообщали его адвокату, что "тесно сотрудничают" с американскими коллегами, в том числе с ведомствами, названия которых состоят из трех букв.
"Правоохранительные органы пытаются заставить журналистов стать соучастниками в процессе против Ассанжа, что делает следствие над ним еще более тяжелым", - указывается в статье Болла, который сообщает об аналогичном давлении на ряд контактировавших или связанных с Ассанжем журналистов.
Репортер сообщает, что по совету адвокатов на протяжении двух последних лет воздерживался от поездки в США, но в ближайшее время, вопреки рекомендациям защитников, намерен приехать в Америку для продолжения своей журналистской работы.
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным им для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.