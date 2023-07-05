https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882278343.html

Артиллеристы ЦВО "Краснополем" уничтожили командный пункт ВСУ

Артиллеристы ЦВО "Краснополем" уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023

Артиллеристы ЦВО "Краснополем" уничтожили командный пункт ВСУ

Артиллеристы российского Центрального военного округа уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь" украинский командный пункт и технику на краснолиманском... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:21

2023-07-05T05:21

2023-07-05T05:21

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы российского Центрального военного округа уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь" украинский командный пункт и технику на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Цели поразили 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С" при помощи корректировки с беспилотника "Орлан". После ударов расчеты выполнили маневр и покинули огневую позицию. "Выскакиваем из микронорки (укрытия – ред.), отрабатываем цель, все по команде, буквально минуту-полторы отбиваемся – и уже опять в микронорку", - рассказал наводчик орудия с позывным "Первый". Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО не раз отмечало высокую эффективность работы артиллеристов за маневренность и точность ударов. Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.

https://ria.ru/20230323/krasnopol-1859969377.html

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россия, центральный военный округ, безопасность