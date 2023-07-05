https://ria.ru/20230705/artilleriya-1882278343.html
Артиллеристы ЦВО "Краснополем" уничтожили командный пункт ВСУ
Артиллеристы ЦВО "Краснополем" уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
Артиллеристы ЦВО "Краснополем" уничтожили командный пункт ВСУ
Артиллеристы российского Центрального военного округа уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь" украинский командный пункт и технику на краснолиманском... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:21
2023-07-05T05:21
2023-07-05T05:21
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы российского Центрального военного округа уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь" украинский командный пункт и технику на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Цели поразили 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С" при помощи корректировки с беспилотника "Орлан". После ударов расчеты выполнили маневр и покинули огневую позицию. "Выскакиваем из микронорки (укрытия – ред.), отрабатываем цель, все по команде, буквально минуту-полторы отбиваемся – и уже опять в микронорку", - рассказал наводчик орудия с позывным "Первый". Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО не раз отмечало высокую эффективность работы артиллеристов за маневренность и точность ударов. Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.
https://ria.ru/20230323/krasnopol-1859969377.html
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россия, центральный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Безопасность
Артиллеристы ЦВО "Краснополем" уничтожили командный пункт ВСУ
Артиллеристы ЦВО "Краснополем" поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы российского Центрального военного округа уничтожили высокоточным боеприпасом "Краснополь" украинский командный пункт и технику на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Цели поразили 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С" при помощи корректировки с беспилотника "Орлан". После ударов расчеты выполнили маневр и покинули огневую позицию.
"Выскакиваем из микронорки (укрытия – ред.), отрабатываем цель, все по команде, буквально минуту-полторы отбиваемся – и уже опять в микронорку", - рассказал наводчик орудия с позывным "Первый".
Как сообщили в ведомстве, командование ЦВО
не раз отмечало высокую эффективность работы артиллеристов за маневренность и точность ударов.
Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.
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