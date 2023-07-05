https://ria.ru/20230705/armiya-1882365101.html

Медведев назвал российскую армию современной и героической

Медведев назвал российскую армию современной и героической - РИА Новости, 05.07.2023

Медведев назвал российскую армию современной и героической

Армия России - современная и героическая, даже несмотря на определенные проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:21

2023-07-05T14:21

2023-07-05T14:28

россия

безопасность

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Армия России - современная и героическая, даже несмотря на определенные проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале."Наша армия - современная и героическая, несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть определенные проблемы", - сказал Медведев в опубликованном видео, комментируя заявления западных аналитиков о том, что российская армия якобы несовременная.

https://ria.ru/20230630/front-1881189938.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий медведев