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Медведев назвал российскую армию современной и героической - РИА Новости, 05.07.2023
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14:21 05.07.2023 (обновлено: 14:28 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/armiya-1882365101.html
Медведев назвал российскую армию современной и героической
Медведев назвал российскую армию современной и героической - РИА Новости, 05.07.2023
Медведев назвал российскую армию современной и героической
Армия России - современная и героическая, даже несмотря на определенные проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:21
2023-07-05T14:28
россия
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Армия России - современная и героическая, даже несмотря на определенные проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале."Наша армия - современная и героическая, несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть определенные проблемы", - сказал Медведев в опубликованном видео, комментируя заявления западных аналитиков о том, что российская армия якобы несовременная.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий медведев
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев
Медведев назвал российскую армию современной и героической

Медведев назвал российскую армию современной и героической, несмотря на проблемы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Армия России - современная и героическая, даже несмотря на определенные проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
"Наша армия - современная и героическая, несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть определенные проблемы", - сказал Медведев в опубликованном видео, комментируя заявления западных аналитиков о том, что российская армия якобы несовременная.
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РоссияБезопасностьВооруженные силы РФДмитрий Медведев
 
 
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