https://ria.ru/20230705/armiya-1882365101.html
Медведев назвал российскую армию современной и героической
Медведев назвал российскую армию современной и героической - РИА Новости, 05.07.2023
Медведев назвал российскую армию современной и героической
Армия России - современная и героическая, даже несмотря на определенные проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:21
2023-07-05T14:21
2023-07-05T14:28
россия
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Армия России - современная и героическая, даже несмотря на определенные проблемы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале."Наша армия - современная и героическая, несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть определенные проблемы", - сказал Медведев в опубликованном видео, комментируя заявления западных аналитиков о том, что российская армия якобы несовременная.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий медведев
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев
Медведев назвал российскую армию современной и героической
Медведев назвал российскую армию современной и героической, несмотря на проблемы