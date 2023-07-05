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Томенко рассказал о решении проблемы нехватки инженеров на Алтае - РИА Новости, 05.07.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
10:34 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/altay-1882304517.html
Томенко рассказал о решении проблемы нехватки инженеров на Алтае
Томенко рассказал о решении проблемы нехватки инженеров на Алтае - РИА Новости, 05.07.2023
Томенко рассказал о решении проблемы нехватки инженеров на Алтае
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своем телеграм-канале о работе в регионе программы переподготовки, которая решает проблему нехватки... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:34
2023-07-05T10:34
алтайский край
алтайский край
бийск
рубцовск
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своем телеграм-канале о работе в регионе программы переподготовки, которая решает проблему нехватки инженерных кадров. "Наша экономика предъявляет большой спрос на рабочих, инженеров. На многих предприятиях есть дефицит специалистов — всем нужны квалифицированные кадры. У нас в крае есть много инструментов, которые помогают решить эту проблему. Один из них — губернаторская программа переподготовки инженерных кадров. С ее слушателями я встретился во время рабочей поездки на "Мартику", - написал Томенко. Томенко уточнил, что предприятие производит товары из резины и пластмассы, в том числе баки, кухонные принадлежности, горшки для цветов, детские ванночки. Обучение по программе прошли многие сотрудники "Мартики", в их числе технический директор предприятия Тимофей Молчанов, с помощью полученных знаний он начал внедрять на производстве роботизированную линию по выпуску продукции. "Программу переподготовки инженерных кадров мы запустили в 2021 году… Благодаря окончившим программу специалистам заводы повышают свою эффективность, свои доходы, повышают зарплаты своих сотрудников. Как следствие, экономика края развивается, а это и дополнительные налоги в бюджет, и новые рабочие места, и высокие зарплаты", - подчеркнул глава региона. Томенко отметил, что обучение по программе оплачивается из краевого бюджета и проводится на базе Алтайского технического университета и его филиалов в Бийске и Рубцовске. Курс занимает четыре месяца. За время работы программы поступило более 500 заявок на обучение.
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алтайский край, бийск, рубцовск, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Бийск, Рубцовск, Виктор Томенко
Томенко рассказал о решении проблемы нехватки инженеров на Алтае

Губернатор Томенко рассказал о программе, решающей проблему нехватки инженеров на Алтае

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкИнженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Инженер за работой. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своем телеграм-канале о работе в регионе программы переподготовки, которая решает проблему нехватки инженерных кадров.
«
"Наша экономика предъявляет большой спрос на рабочих, инженеров. На многих предприятиях есть дефицит специалистов — всем нужны квалифицированные кадры. У нас в крае есть много инструментов, которые помогают решить эту проблему. Один из них — губернаторская программа переподготовки инженерных кадров. С ее слушателями я встретился во время рабочей поездки на "Мартику", - написал Томенко.
Томенко уточнил, что предприятие производит товары из резины и пластмассы, в том числе баки, кухонные принадлежности, горшки для цветов, детские ванночки. Обучение по программе прошли многие сотрудники "Мартики", в их числе технический директор предприятия Тимофей Молчанов, с помощью полученных знаний он начал внедрять на производстве роботизированную линию по выпуску продукции.
"Программу переподготовки инженерных кадров мы запустили в 2021 году… Благодаря окончившим программу специалистам заводы повышают свою эффективность, свои доходы, повышают зарплаты своих сотрудников. Как следствие, экономика края развивается, а это и дополнительные налоги в бюджет, и новые рабочие места, и высокие зарплаты", - подчеркнул глава региона.
Томенко отметил, что обучение по программе оплачивается из краевого бюджета и проводится на базе Алтайского технического университета и его филиалов в Бийске и Рубцовске. Курс занимает четыре месяца.
За время работы программы поступило более 500 заявок на обучение.
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