СМИ: сожжение Корана может создать проблему для вступления Швеции в НАТО
Hürriyet: акция сожжения Корана создала стратегическую проблему для членства Швеции в НАТО
© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский Дворец в Стокгольме
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский Дворец в Стокгольме . Архивное фото
АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Акция по сожжению Корана создала стратегическую проблему для членства Швеции в НАТО, против действий Стокгольма выступает не только Турция, но и весь исламский мир, пишет в среду газета Hürriyet, ссылаясь на дипломатические источники.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама в конце июня вызвало широкий отклик во многих странах мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал рассмотреть 3 июня со своим кабинетом министров заявку Швеции на членство в НАТО, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Осведомленный дипломатический источник в Анкаре отмечал РИА Новости, что вероятность одобрения Турцией заявки Швеции на членство в НАТО на саммите альянса в июле Вильнюсе низкая, несмотря на давление на Анкару.
"Турция, конечно же, связана своим соглашением со Швецией (меморандум о выполнении обязательств для членства в НАТО между Анкарой и Стокгольмом). Однако последние события неизбежно выдвинули на передний план стратегическую проблему и проблему безопасности, которую может создать Швеция. Из-за этих действий Швеция столкнулась не только с Турцией. Швеция настроена против всего исламского мира", - пишет издание.
В публикации отмечается, что, несмотря на то, что Запад хочет, чтобы Турция предприняла шаги к членству до вильнюсского саммита НАТО, мяч находится на стороне Швеции, а не Турции.
"Есть время, реализация, административное внедрение, даже выступление перед членами НАТО и искренность могут открыть дверь", - отмечает газета.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.