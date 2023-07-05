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СМИ: сожжение Корана может создать проблему для вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2023
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Религия
 
11:31 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/aktsiya-1882315980.html
СМИ: сожжение Корана может создать проблему для вступления Швеции в НАТО
СМИ: сожжение Корана может создать проблему для вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: сожжение Корана может создать проблему для вступления Швеции в НАТО
Акция по сожжению Корана создала стратегическую проблему для членства Швеции в НАТО, против действий Стокгольма выступает не только Турция, но и весь исламский... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:31
2023-07-05T11:31
религия
религия
швеция
нато
турция
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Акция по сожжению Корана создала стратегическую проблему для членства Швеции в НАТО, против действий Стокгольма выступает не только Турция, но и весь исламский мир, пишет в среду газета Hürriyet, ссылаясь на дипломатические источники. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама в конце июня вызвало широкий отклик во многих странах мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал рассмотреть 3 июня со своим кабинетом министров заявку Швеции на членство в НАТО, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Осведомленный дипломатический источник в Анкаре отмечал РИА Новости, что вероятность одобрения Турцией заявки Швеции на членство в НАТО на саммите альянса в июле Вильнюсе низкая, несмотря на давление на Анкару. "Турция, конечно же, связана своим соглашением со Швецией (меморандум о выполнении обязательств для членства в НАТО между Анкарой и Стокгольмом). Однако последние события неизбежно выдвинули на передний план стратегическую проблему и проблему безопасности, которую может создать Швеция. Из-за этих действий Швеция столкнулась не только с Турцией. Швеция настроена против всего исламского мира", - пишет издание. В публикации отмечается, что, несмотря на то, что Запад хочет, чтобы Турция предприняла шаги к членству до вильнюсского саммита НАТО, мяч находится на стороне Швеции, а не Турции. "Есть время, реализация, административное внедрение, даже выступление перед членами НАТО и искренность могут открыть дверь", - отмечает газета. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230704/ratifikatsiya-1882221395.html
https://ria.ru/20230703/koran-1882005497.html
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религия, швеция, нато, турция
Религия, Религия, Швеция, НАТО, Турция
СМИ: сожжение Корана может создать проблему для вступления Швеции в НАТО

Hürriyet: акция сожжения Корана создала стратегическую проблему для членства Швеции в НАТО

© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский Дворец в Стокгольме
Королевский Дворец в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский Дворец в Стокгольме . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Акция по сожжению Корана создала стратегическую проблему для членства Швеции в НАТО, против действий Стокгольма выступает не только Турция, но и весь исламский мир, пишет в среду газета Hürriyet, ссылаясь на дипломатические источники.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама в конце июня вызвало широкий отклик во многих странах мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал рассмотреть 3 июня со своим кабинетом министров заявку Швеции на членство в НАТО, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Осведомленный дипломатический источник в Анкаре отмечал РИА Новости, что вероятность одобрения Турцией заявки Швеции на членство в НАТО на саммите альянса в июле Вильнюсе низкая, несмотря на давление на Анкару.
"Турция, конечно же, связана своим соглашением со Швецией (меморандум о выполнении обязательств для членства в НАТО между Анкарой и Стокгольмом). Однако последние события неизбежно выдвинули на передний план стратегическую проблему и проблему безопасности, которую может создать Швеция. Из-за этих действий Швеция столкнулась не только с Турцией. Швеция настроена против всего исламского мира", - пишет издание.
В публикации отмечается, что, несмотря на то, что Запад хочет, чтобы Турция предприняла шаги к членству до вильнюсского саммита НАТО, мяч находится на стороне Швеции, а не Турции.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Сийярто рассказал о ратификации членства Швеции в НАТО
4 июля, 18:02
"Есть время, реализация, административное внедрение, даже выступление перед членами НАТО и искренность могут открыть дверь", - отмечает газета.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Причастный к сожжению Корана в Стокгольме не признал вины
3 июля, 19:23
 
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