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Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023
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13:05 05.07.2023 (обновлено: 13:32 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/akimovka-1882343028.html
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow
Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:05
2023-07-05T13:32
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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АКИМОВКА (Запорожская обл.), 5 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области, предположительно, части ракеты Storm Shadow, передает корреспондент РИА Новости Ранее оперативные службы Запорожской области сообщали, что в результате обстрела Акимовки утром 4 июля снаряды попали по медицинскому складу, ранения получили четыре волонтера. Состояние двоих оценивается врачами как тяжелое. В ходе осмотра следователи обнаружили осколки и обломки, предположительно, крылатой ракеты Storm Shadow. Кроме того, найдены детали с серийными номерами. Все фрагменты будут направлены на экспертизу для определения вида боеприпаса.
https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html
запорожская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Акимовке
Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Акимовке
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запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow

На месте обстрела в Акимовке нашли, предположительно, части ракеты Storm Shadow

Читать ria.ru в
АКИМОВКА (Запорожская обл.), 5 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области, предположительно, части ракеты Storm Shadow, передает корреспондент РИА Новости
Ранее оперативные службы Запорожской области сообщали, что в результате обстрела Акимовки утром 4 июля снаряды попали по медицинскому складу, ранения получили четыре волонтера. Состояние двоих оценивается врачами как тяжелое.
В ходе осмотра следователи обнаружили осколки и обломки, предположительно, крылатой ракеты Storm Shadow. Кроме того, найдены детали с серийными номерами.
Все фрагменты будут направлены на экспертизу для определения вида боеприпаса.
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