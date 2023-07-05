https://ria.ru/20230705/akimovka-1882343028.html

Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow

Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023

Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow

Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:05

2023-07-05T13:05

2023-07-05T13:32

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882347679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_121fd1730f447d622ab55dc45d85ff25.jpg

АКИМОВКА (Запорожская обл.), 5 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области, предположительно, части ракеты Storm Shadow, передает корреспондент РИА Новости Ранее оперативные службы Запорожской области сообщали, что в результате обстрела Акимовки утром 4 июля снаряды попали по медицинскому складу, ранения получили четыре волонтера. Состояние двоих оценивается врачами как тяжелое. В ходе осмотра следователи обнаружили осколки и обломки, предположительно, крылатой ракеты Storm Shadow. Кроме того, найдены детали с серийными номерами. Все фрагменты будут направлены на экспертизу для определения вида боеприпаса.

https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Акимовке Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Акимовке 2023-07-05T13:05 true PT2M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия