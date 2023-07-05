https://ria.ru/20230705/akimovka-1882343028.html
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow
Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:05
2023-07-05T13:05
2023-07-05T13:32
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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АКИМОВКА (Запорожская обл.), 5 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области, предположительно, части ракеты Storm Shadow, передает корреспондент РИА Новости Ранее оперативные службы Запорожской области сообщали, что в результате обстрела Акимовки утром 4 июля снаряды попали по медицинскому складу, ранения получили четыре волонтера. Состояние двоих оценивается врачами как тяжелое. В ходе осмотра следователи обнаружили осколки и обломки, предположительно, крылатой ракеты Storm Shadow. Кроме того, найдены детали с серийными номерами. Все фрагменты будут направлены на экспертизу для определения вида боеприпаса.
https://ria.ru/20230705/lisichansk-1882288197.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882347679_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d5ca006ec87daef6c868e33f5d0b389.jpg
Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Акимовке
Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Акимовке
2023-07-05T13:05
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PT2M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Аптечный склад в запорожской Акимовке могли обстрелять из Storm Shadow
На месте обстрела в Акимовке нашли, предположительно, части ракеты Storm Shadow
АКИМОВКА (Запорожская обл.), 5 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на месте обстрела аптечного склада в населенном пункте Акимовка Запорожской области, предположительно, части ракеты Storm Shadow, передает корреспондент РИА Новости
Ранее оперативные службы Запорожской области сообщали, что в результате обстрела Акимовки
утром 4 июля снаряды попали по медицинскому складу, ранения получили четыре волонтера. Состояние двоих оценивается врачами как тяжелое.
В ходе осмотра следователи обнаружили осколки и обломки, предположительно, крылатой ракеты Storm Shadow. Кроме того, найдены детали с серийными номерами.
Все фрагменты будут направлены на экспертизу для определения вида боеприпаса.
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