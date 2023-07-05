https://ria.ru/20230705/aes-1882379432.html

Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины

Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины - РИА Новости, 05.07.2023

Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины

Владимир Зеленский на фоне сообщений о возможной ядерной провокации Киева заявил, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил защиту РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:09

2023-07-05T15:09

2023-07-05T15:09

в мире

цены на нефть

россия

киев

белоруссия

владимир рогов

владимир зеленский

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881886593_0:173:3334:2048_1920x0_80_0_0_81afc340a9694819b57bf625055415f8.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне сообщений о возможной ядерной провокации Киева заявил, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил защиту украинских атомных электростанций. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. "Сегодня Ставка расширенная. Два часа - на обсуждение основных вызовов. Первое - защита АЭС… Второе - ситуация на фронте… распоряжение - усиливать (направление) "Север" (приграничье с Белоруссией - ред.). Третье - дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонтирования техники западного образца", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230705/zaes-1882294700.html

https://ria.ru/20230705/ustranenie-1882370906.html

россия

киев

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, россия, киев, белоруссия, владимир рогов, владимир зеленский, запорожская аэс, нато, оон, сергей лавров