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Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины - РИА Новости, 05.07.2023
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15:09 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/aes-1882379432.html
Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины
Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины - РИА Новости, 05.07.2023
Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины
Владимир Зеленский на фоне сообщений о возможной ядерной провокации Киева заявил, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил защиту РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:09
2023-07-05T15:09
в мире
цены на нефть
россия
киев
белоруссия
владимир рогов
владимир зеленский
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне сообщений о возможной ядерной провокации Киева заявил, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил защиту украинских атомных электростанций. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. "Сегодня Ставка расширенная. Два часа - на обсуждение основных вызовов. Первое - защита АЭС… Второе - ситуация на фронте… распоряжение - усиливать (направление) "Север" (приграничье с Белоруссией - ред.). Третье - дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонтирования техники западного образца", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230705/zaes-1882294700.html
https://ria.ru/20230705/ustranenie-1882370906.html
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в мире, цены на нефть, россия, киев, белоруссия, владимир рогов, владимир зеленский, запорожская аэс, нато, оон, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Россия, Киев, Белоруссия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, НАТО, ООН, Сергей Лавров
Киев обсудил защиту АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Украины

Зеленский обсудил защиту украинских АЭС на фоне сообщений о возможной провокации Киева

© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне сообщений о возможной ядерной провокации Киева заявил, что на очередном заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил защиту украинских атомных электростанций.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля.
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской АЭС
Вчера, 09:34
"Сегодня Ставка расширенная. Два часа - на обсуждение основных вызовов. Первое - защита АЭС… Второе - ситуация на фронте… распоряжение - усиливать (направление) "Север" (приграничье с Белоруссией - ред.). Третье - дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонтирования техники западного образца", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине
Вчера, 14:39
 
В миреЦены на нефтьРоссияКиевБелоруссияВладимир РоговВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСНАТОООНСергей Лавров
 
 
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