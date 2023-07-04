https://ria.ru/20230704/znamenitosti-1882072532.html

Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео

Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео - РИА Новости, 04.07.2023

Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео

Роберт Де Ниро прокомментировал смерть 19-летнего внука Леандро, пишет ET. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:05

2023-07-04T19:05

2023-07-04T19:05

культура

новости культуры

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594609741_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_3eec4dc6cf8cd724e9ceb08a2f26933f.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Роберт Де Ниро прокомментировал смерть 19-летнего внука Леандро, пишет ET."Мне очень тяжело из-за смерти моего любимого внука Лео. Мы благодарим всех за соболезнования. И просим предоставить нам возможность остаться в уединении, чтобы оплакать Лео", — сказал 79-летний Де Ниро. О смерти Лео стало известно вчера. "Я бы хотела быть сейчас рядом с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь идти дальше и распространять ту любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик", — написала в соцсети 51-летняя Дрена, мать Лео.Причину смерти она не назвала. Отец Леандро, художник Карлос Родригез, опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат.Соболезнования семье погибшего выразили фанаты и знаменитости. В том числе Ленни Кравиц, Наоми Кэмпбелл, Энди Коэн и другие. Леандро снялся в фильмах "Звезда родилась", "Коллекция" и "Кабаре "Максим".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, звезды