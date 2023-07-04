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Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео - РИА Новости, 04.07.2023
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Культура
 
19:05 04.07.2023
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Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео
Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео - РИА Новости, 04.07.2023
Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео
Роберт Де Ниро прокомментировал смерть 19-летнего внука Леандро, пишет ET. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:05
2023-07-04T19:05
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Роберт Де Ниро прокомментировал смерть 19-летнего внука Леандро, пишет ET.&quot;Мне очень тяжело из-за смерти моего любимого внука Лео. Мы благодарим всех за соболезнования. И просим предоставить нам возможность остаться в уединении, чтобы оплакать Лео&quot;, — сказал 79-летний Де Ниро. О смерти Лео стало известно вчера. &quot;Я бы хотела быть сейчас рядом с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь идти дальше и распространять ту любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик&quot;, — написала в соцсети 51-летняя Дрена, мать Лео.Причину смерти она не назвала. Отец Леандро, художник Карлос Родригез, опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат.Соболезнования семье погибшего выразили фанаты и знаменитости. В том числе Ленни Кравиц, Наоми Кэмпбелл, Энди Коэн и другие. Леандро снялся в фильмах "Звезда родилась", "Коллекция" и "Кабаре "Максим".
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новости культуры, звезды
Культура, Новости культуры, звезды
Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука Лео

Де Ниро прокомментировал смерть 19-летнего внука Лео

© AP Photo / Invision/Joel C RyanРоберт Де Ниро
Роберт Де Ниро - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Роберт Де Ниро прокомментировал смерть 19-летнего внука Леандро, пишет ET.
«

"Мне очень тяжело из-за смерти моего любимого внука Лео. Мы благодарим всех за соболезнования. И просим предоставить нам возможность остаться в уединении, чтобы оплакать Лео", — сказал 79-летний Де Ниро.

О смерти Лео стало известно вчера.
«

"Я бы хотела быть сейчас рядом с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь идти дальше и распространять ту любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Мне так жаль. Покойся с миром, мой дорогой мальчик", — написала в соцсети 51-летняя Дрена, мать Лео.

Причину смерти она не назвала.
Отец Леандро, художник Карлос Родригез, опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат.
Соболезнования семье погибшего выразили фанаты и знаменитости. В том числе Ленни Кравиц, Наоми Кэмпбелл, Энди Коэн и другие.
Леандро снялся в фильмах "Звезда родилась", "Коллекция" и "Кабаре "Максим".
 
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