https://ria.ru/20230704/zheleznyedorogi-1882236294.html

Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки

Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки - РИА Новости, 04.07.2023

Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки

Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки в Венгрию и Иран, сообщило украинское издание "Экономическая правда". РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:04

2023-07-04T19:04

2023-07-04T19:28

экономика

венгрия

иран

украинская железная дорога

укрзализныця

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки в Венгрию и Иран, сообщило украинское издание "Экономическая правда". "Укрзализныця" (компания "Украинские железные дороги" - ред.) вводит временный запрет на грузовые перевозки аграрной продукции в Венгрию и на все товары в Иран",- сообщило здание со ссылкой на сайт компании. Запрет на все грузовые перевозки в Иран, следующие из любых стран, был введен 29 июня. Ограничения для венгерской компании MMV Magyar Maganvasut Zrt будут действовать с 30 июня до 16 сентября и затронут перевозки пшеницы и маслина, кукурузы, семян подсолнечника в Венгрию.

https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882050033.html

венгрия

иран

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экономика, венгрия, иран, украинская железная дорога, укрзализныця