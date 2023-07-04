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Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки - РИА Новости, 04.07.2023
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19:04 04.07.2023 (обновлено: 19:28 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zheleznyedorogi-1882236294.html
Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки
Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки - РИА Новости, 04.07.2023
Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки
Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки в Венгрию и Иран, сообщило украинское издание "Экономическая правда". РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:04
2023-07-04T19:28
экономика
венгрия
иран
украинская железная дорога
укрзализныця
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки в Венгрию и Иран, сообщило украинское издание "Экономическая правда". "Укрзализныця" (компания "Украинские железные дороги" - ред.) вводит временный запрет на грузовые перевозки аграрной продукции в Венгрию и на все товары в Иран",- сообщило здание со ссылкой на сайт компании. Запрет на все грузовые перевозки в Иран, следующие из любых стран, был введен 29 июня. Ограничения для венгерской компании MMV Magyar Maganvasut Zrt будут действовать с 30 июня до 16 сентября и затронут перевозки пшеницы и маслина, кукурузы, семян подсолнечника в Венгрию.
https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882050033.html
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экономика, венгрия, иран, украинская железная дорога, укрзализныця
Экономика, Венгрия, Иран, Украинская железная дорога, Укрзализныця
Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки

Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки в Венгрию и Иран

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПоезда
Поезда - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ввела ограничения на перевозки в Венгрию и Иран, сообщило украинское издание "Экономическая правда".
"Укрзализныця" (компания "Украинские железные дороги" - ред.) вводит временный запрет на грузовые перевозки аграрной продукции в Венгрию и на все товары в Иран",- сообщило здание со ссылкой на сайт компании.
Запрет на все грузовые перевозки в Иран, следующие из любых стран, был введен 29 июня. Ограничения для венгерской компании MMV Magyar Maganvasut Zrt будут действовать с 30 июня до 16 сентября и затронут перевозки пшеницы и маслина, кукурузы, семян подсолнечника в Венгрию.
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ЭкономикаВенгрияИранУкраинская железная дорогаУкрзализныця
 
 
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