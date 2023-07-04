https://ria.ru/20230704/zelenskiy-1882253554.html

"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев

"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев - РИА Новости, 04.07.2023

"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев

Читатели New York Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не отказывается от планов захватить Крым, несмотря на... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T21:21

2023-07-04T21:21

2023-07-04T22:15

политика

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

республика крым

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели New York Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не отказывается от планов захватить Крым, несмотря на проблемы с контрнаступлением ВСУ."Господин Зеленский, война закончится, когда вы уничтожите весь свой народ и когда другие страны перестанут давать вам деньги и оружие?" — полагает Robert Moore."Пусть крымчане решают, чего хотят. Это не зависит от какого-то политика", — написал CombatVet."Учитывая темп вашего контрнаступления, вы дойдете до полуострова где-то к 3620 году", — отметил Cronkyte."Продолжайте в том же духе. В распоряжении президента США Джо Байдена бесконечные доллары налогоплательщиков США", — сыронизировал Lovewater."Другими словами, "продолжайте отправлять нам деньги", — резюмировал пользователь DadgumВ Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html

https://ria.ru/20230704/vsu-1882241714.html

украина

сша

республика крым

россия

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политика, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, республика крым, россия