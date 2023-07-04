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"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев - РИА Новости, 04.07.2023
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21:21 04.07.2023 (обновлено: 22:15 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zelenskiy-1882253554.html
"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев
"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев - РИА Новости, 04.07.2023
"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев
Читатели New York Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не отказывается от планов захватить Крым, несмотря на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:21
2023-07-04T22:15
политика
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
республика крым
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели New York Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не отказывается от планов захватить Крым, несмотря на проблемы с контрнаступлением ВСУ.&quot;Господин Зеленский, война закончится, когда вы уничтожите весь свой народ и когда другие страны перестанут давать вам деньги и оружие?&quot; — полагает Robert Moore."Пусть крымчане решают, чего хотят. Это не зависит от какого-то политика", — написал CombatVet."Учитывая темп вашего контрнаступления, вы дойдете до полуострова где-то к 3620 году", — отметил Cronkyte."Продолжайте в том же духе. В распоряжении президента США Джо Байдена бесконечные доллары налогоплательщиков США", — сыронизировал Lovewater."Другими словами, "продолжайте отправлять нам деньги", — резюмировал пользователь DadgumВ Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html
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украина
сша
республика крым
россия
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политика, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, республика крым, россия
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Россия
"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев

Читатели New York Post пришли в ярость после слов Зеленского о планах захватить Крым

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели New York Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не отказывается от планов захватить Крым, несмотря на проблемы с контрнаступлением ВСУ.
«

"Господин Зеленский, война закончится, когда вы уничтожите весь свой народ и когда другие страны перестанут давать вам деньги и оружие?" — полагает Robert Moore.

"Пусть крымчане решают, чего хотят. Это не зависит от какого-то политика", — написал CombatVet.
"Учитывая темп вашего контрнаступления, вы дойдете до полуострова где-то к 3620 году", — отметил Cronkyte.
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"Продолжайте в том же духе. В распоряжении президента США Джо Байдена бесконечные доллары налогоплательщиков США", — сыронизировал Lovewater.
"Другими словами, "продолжайте отправлять нам деньги", — резюмировал пользователь Dadgum
В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
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ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымРоссия
 
 
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