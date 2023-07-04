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Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции - РИА Новости, 04.07.2023
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20:25 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zelenskiy-1882247842.html
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции - РИА Новости, 04.07.2023
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции
Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом позиции в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:25
2023-07-04T20:25
в мире
олимпийские игры
украина
вильнюс
владимир зеленский
нато
йенс столтенберг
сша
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом позиции в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля. "Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он также поздравил Столтенберга с продлением срока его полномочий до октября 2024 года. Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия нынешнего генсека НАТО, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882224841.html
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
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в мире, олимпийские игры, украина, вильнюс, владимир зеленский, нато, йенс столтенберг, сша, джо байден
В мире, Олимпийские игры, Украина, Вильнюс, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг, США, Джо Байден
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции

Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции накануне саммита в Вильнюсе

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом позиции в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля.
"Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Эксперт: продление полномочий Столтенберга еще на год выгодно НАТО
Вчера, 18:16
Он также поздравил Столтенберга с продлением срока его полномочий до октября 2024 года.
Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия нынешнего генсека НАТО, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Премьер Чехии: Украина должна узнать перспективы своего членства в НАТО
Вчера, 16:48
 
В миреОлимпийские игрыУкраинаВильнюсВладимир ЗеленскийНАТОЙенс СтолтенбергСШАДжо Байден
 
 
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