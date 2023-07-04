https://ria.ru/20230704/zelenskiy-1882247842.html
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции - РИА Новости, 04.07.2023
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции
Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом позиции в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:25
2023-07-04T20:25
2023-07-04T20:25
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом позиции в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля. "Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он также поздравил Столтенберга с продлением срока его полномочий до октября 2024 года. Столтенберг сообщил во вторник, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Таким образом, полномочия нынешнего генсека НАТО, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882224841.html
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В мире, Олимпийские игры, Украина, Вильнюс, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг, США, Джо Байден
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции
Зеленский заявил, что скоординировал с генсеком НАТО позиции накануне саммита в Вильнюсе