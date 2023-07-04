https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882075310.html
СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве
СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве - РИА Новости, 04.07.2023
СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве
Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании жителя Николаева, который подозревается в том, что собирал для российских спецслужб данные о... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:52
2023-07-04T10:52
2023-07-04T10:52
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании жителя Николаева, который подозревается в том, что собирал для российских спецслужб данные о расположении здания СБУ, оборонных заводов и мест дислокации украинских войск. "Контрразведка службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ РФ в Николаеве. Он готовил новую воздушную атаку... по оборонным заводам и зданию управления СБУ в области. Агент охотился за точными координатами этих объектов. Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах Южного региона", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело по статьям "госизмена", "законченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны". Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230703/sud-1881870682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве
СБУ заявила о задержании жителя Николаева, передававшего ФСБ координаты оборонных заводов