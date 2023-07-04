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СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве - РИА Новости, 04.07.2023
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10:52 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882075310.html
СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве
СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве - РИА Новости, 04.07.2023
СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве
Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании жителя Николаева, который подозревается в том, что собирал для российских спецслужб данные о... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:52
2023-07-04T10:52
николаев (украина)
украина
россия
служба безопасности украины
фсб
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании жителя Николаева, который подозревается в том, что собирал для российских спецслужб данные о расположении здания СБУ, оборонных заводов и мест дислокации украинских войск. "Контрразведка службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ РФ в Николаеве. Он готовил новую воздушную атаку... по оборонным заводам и зданию управления СБУ в области. Агент охотился за точными координатами этих объектов. Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах Южного региона", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело по статьям "госизмена", "законченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны". Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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Николаев (Украина), Украина, Россия, Служба безопасности Украины, ФСБ, В мире
СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве

СБУ заявила о задержании жителя Николаева, передававшего ФСБ координаты оборонных заводов

© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании жителя Николаева, который подозревается в том, что собирал для российских спецслужб данные о расположении здания СБУ, оборонных заводов и мест дислокации украинских войск.
"Контрразведка службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ РФ в Николаеве. Он готовил новую воздушную атаку... по оборонным заводам и зданию управления СБУ в области. Агент охотился за точными координатами этих объектов. Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах Южного региона", - говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело по статьям "госизмена", "законченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны". Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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