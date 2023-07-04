https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882075310.html

СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве

СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве - РИА Новости, 04.07.2023

СБУ заявила о задержании агента ФСБ в Николаеве

Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании жителя Николаева, который подозревается в том, что собирал для российских спецслужб данные о... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:52

2023-07-04T10:52

2023-07-04T10:52

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в телеграм-канале о задержании жителя Николаева, который подозревается в том, что собирал для российских спецслужб данные о расположении здания СБУ, оборонных заводов и мест дислокации украинских войск. "Контрразведка службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ РФ в Николаеве. Он готовил новую воздушную атаку... по оборонным заводам и зданию управления СБУ в области. Агент охотился за точными координатами этих объектов. Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений сил обороны в прифронтовых районах Южного региона", - говорится в сообщении СБУ. По информации ведомства, против мужчины заведено уголовное дело по статьям "госизмена", "законченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны". Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230703/sud-1881870682.html

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Варвара Скокшина

николаев (украина), украина, россия, служба безопасности украины, фсб, в мире