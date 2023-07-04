Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 04.07.2023 (обновлено: 10:05 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882058477.html
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике задержали местного жителя, гражданина Украины, за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских войск,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:00
2023-07-04T10:05
луганская народная республика
вооруженные силы рф
фсб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике задержали местного жителя, гражданина Украины, за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских войск, сообщили РИА Новости в спецслужбе."Следователями ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", — добавили в силовом ведомстве.Следствие установило, что с октября 2022 года житель республики по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции.Подозреваемого задержали.По статье "Шпионаж" может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20230629/shpionazh-1881287144.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы рф, фсб, россия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, ФСБ, Россия
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж

ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего данные о Народной милиции и ВС России с 2022 года

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике задержали местного жителя, гражданина Украины, за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских войск, сообщили РИА Новости в спецслужбе.
"Следователями ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", — добавили в силовом ведомстве.
Следствие установило, что с октября 2022 года житель республики по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции.
Подозреваемого задержали.
По статье "Шпионаж" может грозить до 20 лет заключения.
Задержание жительницы Луганска, подозреваемой в шпионаже
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже
29 июня, 18:45
 
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФФСБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала