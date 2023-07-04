https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882058477.html
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике задержали местного жителя, гражданина Украины, за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских войск,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:00
2023-07-04T09:00
2023-07-04T10:05
луганская народная республика
вооруженные силы рф
фсб
россия
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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике задержали местного жителя, гражданина Украины, за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских войск, сообщили РИА Новости в спецслужбе."Следователями ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", — добавили в силовом ведомстве.Следствие установило, что с октября 2022 года житель республики по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции.Подозреваемого задержали.По статье "Шпионаж" может грозить до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20230629/shpionazh-1881287144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы рф, фсб, россия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, ФСБ, Россия
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего данные о Народной милиции и ВС России с 2022 года
ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике задержали местного жителя, гражданина Украины, за передачу ВСУ данных о местах дислокации российских войск, сообщили РИА Новости в спецслужбе.
"Следователями ФСБ России
в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", — добавили в силовом ведомстве.
Следствие установило, что с октября 2022 года житель республики по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции.
Подозреваемого задержали.
По статье "Шпионаж" может грозить до 20 лет заключения.
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже