https://ria.ru/20230704/yazyk-1882038106.html

"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы

"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы - РИА Новости, 04.07.2023

"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы

В киевском магазине произошла перепалка из-за русского языка, свидетельствует видеозапись, распространенная в Сети. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T02:26

2023-07-04T02:26

2023-07-04T02:26

в мире

украина

киев

русский язык в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В киевском магазине произошла перепалка из-за русского языка, свидетельствует видеозапись, распространенная в Сети.На кадрах видно, как охранник магазина говорит, что "Киев — русскоязычный город". В ответ покупатель пригрозил ему Службой безопасности Украины, после чего спешно покинул помещение.Опубликованная видеозапись вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети. Многие обеспокоились за судьбу сотрудника.В украинских СМИ сообщили, что администрация магазина пообещала разобраться в ситуации.

https://ria.ru/20230619/yazyk-1879242534.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, киев, русский язык в мире