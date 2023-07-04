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"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы - РИА Новости, 04.07.2023
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02:26 04.07.2023
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"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы - РИА Новости, 04.07.2023
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы
В киевском магазине произошла перепалка из-за русского языка, свидетельствует видеозапись, распространенная в Сети. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:26
2023-07-04T02:26
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В киевском магазине произошла перепалка из-за русского языка, свидетельствует видеозапись, распространенная в Сети.На кадрах видно, как охранник магазина говорит, что "Киев — русскоязычный город". В ответ покупатель пригрозил ему Службой безопасности Украины, после чего спешно покинул помещение.Опубликованная видеозапись вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети. Многие обеспокоились за судьбу сотрудника.В украинских СМИ сообщили, что администрация магазина пообещала разобраться в ситуации.
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в мире, украина, киев, русский язык в мире
В мире, Украина, Киев, Русский язык в мире
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы

Покупатель в киевском магазине пригрозил охраннику СБУ из-за русской речи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В киевском магазине произошла перепалка из-за русского языка, свидетельствует видеозапись, распространенная в Сети.
На кадрах видно, как охранник магазина говорит, что "Киев — русскоязычный город". В ответ покупатель пригрозил ему Службой безопасности Украины, после чего спешно покинул помещение.
Опубликованная видеозапись вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети. Многие обеспокоились за судьбу сотрудника.
В украинских СМИ сообщили, что администрация магазина пообещала разобраться в ситуации.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Министр обороны Украины назвал русский язык "трофейным"
19 июня, 20:43
 
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