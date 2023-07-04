https://ria.ru/20230704/yazyk-1882038106.html
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы - РИА Новости, 04.07.2023
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы
В киевском магазине произошла перепалка из-за русского языка, свидетельствует видеозапись, распространенная в Сети. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:26
2023-07-04T02:26
2023-07-04T02:26
в мире
украина
киев
русский язык в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/43/1550344379_0:146:3382:2048_1920x0_80_0_0_aea56a0f31bbfdcb157626e75fa517b9.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В киевском магазине произошла перепалка из-за русского языка, свидетельствует видеозапись, распространенная в Сети.На кадрах видно, как охранник магазина говорит, что "Киев — русскоязычный город". В ответ покупатель пригрозил ему Службой безопасности Украины, после чего спешно покинул помещение.Опубликованная видеозапись вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети. Многие обеспокоились за судьбу сотрудника.В украинских СМИ сообщили, что администрация магазина пообещала разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20230619/yazyk-1879242534.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/43/1550344379_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_20481af5dc95761d6edaf99af67f0d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, русский язык в мире
В мире, Украина, Киев, Русский язык в мире
"Киев — русскоязычный город". На Украине случился скандал из-за одной фразы
Покупатель в киевском магазине пригрозил охраннику СБУ из-за русской речи