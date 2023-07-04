Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ

"Наши страны объединяет богатая и самобытная культура, бережное и внимательное отношение к духовным ценностям и традициям. Обменные культурные мероприятия России и Ирана в этом году предоставят возможность жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга погрузиться в неповторимую атмосферу Востока. Через знакомство с искусством, обычаями и традициями народов России и Ирана наши граждане смогут лучше узнать друг друга и разделить атмосферу взаимопонимания и дружбы", — РОСИЗО цитирует Ольгу Любимову.