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Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ - РИА Новости, 04.07.2023
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Культура
 
18:29 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/vystavka-1882167438.html
Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ
Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ - РИА Новости, 04.07.2023
Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ
В павильоне "Рабочий и колхозница" открылась выставка иранского искусства, сообщают пресс-службы ВДНХ и РОСИЗО. Посетители познакомятся с культурой Ирана,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:29
2023-07-04T18:29
фото
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искусство
иран
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В павильоне "Рабочий и колхозница" открылась выставка иранского искусства, сообщают пресс-службы ВДНХ и РОСИЗО. Посетители познакомятся с культурой Ирана, увидят живопись, украшения, образцы декоратно-прикладного искусства. Рассказываем, как устроена выставка и на что обратить внимение, в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, выставки, куда сходить , что посмотреть , искусство, иран
Фото, Культура, Выставки, куда сходить , что посмотреть , Искусство, Иран

Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В павильоне "Рабочий и колхозница" открылась выставка иранского искусства, сообщают пресс-службы ВДНХ и РОСИЗО. Посетители познакомятся с культурой Ирана, увидят живопись, украшения, образцы декоратно-прикладного искусства. Рассказываем, как устроена выставка и на что обратить внимение, в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Мероприятие проводится в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Ирана".

Девушка на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

Мероприятие проводится в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Ирана".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставку открыли министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммад Мехди Эсмаили на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

Выставку открыли министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Наши страны объединяет богатая и самобытная культура, бережное и внимательное отношение к духовным ценностям и традициям. Обменные культурные мероприятия России и Ирана в этом году предоставят возможность жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга погрузиться в неповторимую атмосферу Востока. Через знакомство с искусством, обычаями и традициями народов России и Ирана наши граждане смогут лучше узнать друг друга и разделить атмосферу взаимопонимания и дружбы", — РОСИЗО цитирует Ольгу Любимову.

Участница выставки расписывает рамку зеркала на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

"Наши страны объединяет богатая и самобытная культура, бережное и внимательное отношение к духовным ценностям и традициям. Обменные культурные мероприятия России и Ирана в этом году предоставят возможность жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга погрузиться в неповторимую атмосферу Востока. Через знакомство с искусством, обычаями и традициями народов России и Ирана наши граждане смогут лучше узнать друг друга и разделить атмосферу взаимопонимания и дружбы", — РОСИЗО цитирует Ольгу Любимову.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка состоит из нескольких разделов. В одном из них собраны образцы иранской живописи, художественной каллиграфии, орнаментов для оформления религиозных, поэтических и исторических книг.

Посетители знакомятся с экспозицией на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

Выставка состоит из нескольких разделов. В одном из них собраны образцы иранской живописи, художественной каллиграфии, орнаментов для оформления религиозных, поэтических и исторических книг.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Также гости увидят предметы, выполненные в традиционной деревянной инкрустации, и снимки достопримечательностей.

Участник выставки за работой на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

Также гости увидят предметы, выполненные в традиционной деревянной инкрустации, и снимки достопримечательностей.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Другой раздел демонстрирует ювелирное и декоративно-прикладное искусство.

Здесь есть чеканка по серебру, золоту, меди, инкрустация бирюзой посуды, украшения, декоративные изделия, керамические вазы и иранские ковры.

Посетители на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

Другой раздел демонстрирует ювелирное и декоративно-прикладное искусство.

Здесь есть чеканка по серебру, золоту, меди, инкрустация бирюзой посуды, украшения, декоративные изделия, керамические вазы и иранские ковры.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В экспозиции предметы, созданные в технике минакари.

"Это древняя традиции нанесения на металл или керамику разноцветной эмали", — пояснили в пресс-службе ВДНХ.

Участница выставки демонстрирует тарелку с ручной росписью на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

В экспозиции предметы, созданные в технике минакари.

"Это древняя традиции нанесения на металл или керамику разноцветной эмали", — пояснили в пресс-службе ВДНХ.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Раздел посвятили будущему Ирана. В нем представлены локализованные иранские компьютерные игры, игрушки, книги и анимация.

Также гости смогут посетить виртуальную экскурсию по музеям и историческим объектам Ирана, включенным в списки наследия ЮНЕСКО.

Посетители знакомятся с экспозицией на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

Раздел посвятили будущему Ирана. В нем представлены локализованные иранские компьютерные игры, игрушки, книги и анимация.

Также гости смогут посетить виртуальную экскурсию по музеям и историческим объектам Ирана, включенным в списки наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка продлится по 8 июля.

Женщина фотографируется на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ

Выставка продлится по 8 июля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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