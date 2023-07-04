Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ

Мероприятие проводится в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Ирана".
Мероприятие проводится в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Ирана".
Выставку открыли министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.
Выставку открыли министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.
"Наши страны объединяет богатая и самобытная культура, бережное и внимательное отношение к духовным ценностям и традициям. Обменные культурные мероприятия России и Ирана в этом году предоставят возможность жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга погрузиться в неповторимую атмосферу Востока. Через знакомство с искусством, обычаями и традициями народов России и Ирана наши граждане смогут лучше узнать друг друга и разделить атмосферу взаимопонимания и дружбы", — РОСИЗО цитирует Ольгу Любимову.
"Наши страны объединяет богатая и самобытная культура, бережное и внимательное отношение к духовным ценностям и традициям. Обменные культурные мероприятия России и Ирана в этом году предоставят возможность жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга погрузиться в неповторимую атмосферу Востока. Через знакомство с искусством, обычаями и традициями народов России и Ирана наши граждане смогут лучше узнать друг друга и разделить атмосферу взаимопонимания и дружбы", — РОСИЗО цитирует Ольгу Любимову.
Выставка состоит из нескольких разделов. В одном из них собраны образцы иранской живописи, художественной каллиграфии, орнаментов для оформления религиозных, поэтических и исторических книг.
Выставка состоит из нескольких разделов. В одном из них собраны образцы иранской живописи, художественной каллиграфии, орнаментов для оформления религиозных, поэтических и исторических книг.
Также гости увидят предметы, выполненные в традиционной деревянной инкрустации, и снимки достопримечательностей.
Также гости увидят предметы, выполненные в традиционной деревянной инкрустации, и снимки достопримечательностей.
Другой раздел демонстрирует ювелирное и декоративно-прикладное искусство.
Здесь есть чеканка по серебру, золоту, меди, инкрустация бирюзой посуды, украшения, декоративные изделия, керамические вазы и иранские ковры.
Другой раздел демонстрирует ювелирное и декоративно-прикладное искусство.
Здесь есть чеканка по серебру, золоту, меди, инкрустация бирюзой посуды, украшения, декоративные изделия, керамические вазы и иранские ковры.
В экспозиции предметы, созданные в технике минакари.
"Это древняя традиции нанесения на металл или керамику разноцветной эмали", — пояснили в пресс-службе ВДНХ.
В экспозиции предметы, созданные в технике минакари.
"Это древняя традиции нанесения на металл или керамику разноцветной эмали", — пояснили в пресс-службе ВДНХ.
Раздел посвятили будущему Ирана. В нем представлены локализованные иранские компьютерные игры, игрушки, книги и анимация.
Также гости смогут посетить виртуальную экскурсию по музеям и историческим объектам Ирана, включенным в списки наследия ЮНЕСКО.
Раздел посвятили будущему Ирана. В нем представлены локализованные иранские компьютерные игры, игрушки, книги и анимация.
Также гости смогут посетить виртуальную экскурсию по музеям и историческим объектам Ирана, включенным в списки наследия ЮНЕСКО.
Выставка продлится по 8 июля.