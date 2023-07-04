https://ria.ru/20230704/vypuksniki-1882137154.html

Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете выпустила первых студентов

Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете выпустила первых студентов - РИА Новости, 04.07.2023

Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете выпустила первых студентов

В ВТБ прошло торжественное вручение сертификатов выпускникам факультативного курса базовой кафедры банка в Финансовом университете, сообщает ВТБ. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:47

2023-07-04T13:47

2023-07-04T13:47

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В ВТБ прошло торжественное вручение сертификатов выпускникам факультативного курса базовой кафедры банка в Финансовом университете, сообщает ВТБ.В феврале этого года 200 студентов старших курсов всех факультетов университета зарегистрировались на факультатив "Современная практика и технологии банковского бизнеса" на базовой кафедре ВТБ. Из них 40 человек прошли вступительное тестирование, успешно завершили основное обучение на факультативе 30 студентов, многие из них прошли дополнительный отборочный курс по финансовому анализу и управлению рисками."Наша планомерная работа с вузом - пример взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего нам находить перспективных студентов - потенциальных сотрудников, а университету - расширять спектр своих учебных программ. Сейчас мы активно взаимодействуем с выпускниками кафедры: треть из них получили предложение о стажировке или постоянной работе в банке", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с персоналом - старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова на встрече с выпускниками.Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете начала работу в 2022/2023 учебном году. В рамках основной образовательной программы старших курсов бакалавриата и магистратуры кафедра провела серию мастер-классов, кейс-чемпионат, интерактивную выставку для студентов, организовала факультативный курс, а также курс повышения квалификации для преподавателей."На факультативе мы старались говорить со студентами на языке, отличном от академического, рассказать о механике нашей работы, бизнес-моделях банков и экономике различных банковских направлений. Курс состоял из блоков о финансовом регулировании, корпоративном и розничном бизнесе, управлении производственным процессом, моделировании и валидации, финансовом анализе и управлении рисками", – отметил член правления ВТБ, заведующий базовой кафедрой ВТБ в Финансовом университете Максим Кондратенко.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика