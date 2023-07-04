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Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области - РИА Новости, 04.07.2023
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Липецкая область
 
12:06 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/vrachi-1882097655.html
Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области
Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области - РИА Новости, 04.07.2023
Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области
В ближайшее время в больницы и поликлиники Липецкой области трудоустроятся 26 молодых специалистов - выпускников Рязанского государственного медицинского... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:06
2023-07-04T12:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 июл – РИА Новости. В ближайшее время в больницы и поликлиники Липецкой области трудоустроятся 26 молодых специалистов - выпускников Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ), обучавшихся там по целевым региональным программам, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона добавил, что еще 200 студентов-целевиков продолжают обучение в вузе и после его окончания также придут работать в медучреждения Липецкой области.По словам Артамонова, решение кадрового вопроса в медицине – одно из направлений, которому региональные власти уделяют особое внимание."Меры поддержки, которые сейчас действуют в регионе, во многом помогают планомерно его решить", – сказал губернатор.Он уточнил, что уже в этом году в рамках проекта в РязГМУ дополнительно зачислят еще 40 будущих педиатров.Кроме этого, в медицинские колледжи Липецка и Ельца на бюджетные места в этом году смогут поступить более 530 человек. Важно, что теперь на специальность "Лечебное дело" принимают и выпускников после девятого класса.
https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области

© iStock.com / skynesherМолодой врач общается с пациенткой
Молодой врач общается с пациенткой - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / skynesher
Молодой врач общается с пациенткой
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 июл – РИА Новости. В ближайшее время в больницы и поликлиники Липецкой области трудоустроятся 26 молодых специалистов - выпускников Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ), обучавшихся там по целевым региональным программам, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Глава региона добавил, что еще 200 студентов-целевиков продолжают обучение в вузе и после его окончания также придут работать в медучреждения Липецкой области.

По словам Артамонова, решение кадрового вопроса в медицине – одно из направлений, которому региональные власти уделяют особое внимание.

"Меры поддержки, которые сейчас действуют в регионе, во многом помогают планомерно его решить", – сказал губернатор.

Он уточнил, что уже в этом году в рамках проекта в РязГМУ дополнительно зачислят еще 40 будущих педиатров.

Кроме этого, в медицинские колледжи Липецка и Ельца на бюджетные места в этом году смогут поступить более 530 человек. Важно, что теперь на специальность "Лечебное дело" принимают и выпускников после девятого класса.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Липецкие власти расширили список необходимых для региона медспециалистов
31 мая, 11:21
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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