Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области
© iStock.com / skynesherМолодой врач общается с пациенткой
© iStock.com / skynesher
Молодой врач общается с пациенткой
ЛИПЕЦК, 4 июл – РИА Новости. В ближайшее время в больницы и поликлиники Липецкой области трудоустроятся 26 молодых специалистов - выпускников Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ), обучавшихся там по целевым региональным программам, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона добавил, что еще 200 студентов-целевиков продолжают обучение в вузе и после его окончания также придут работать в медучреждения Липецкой области.
По словам Артамонова, решение кадрового вопроса в медицине – одно из направлений, которому региональные власти уделяют особое внимание.
"Меры поддержки, которые сейчас действуют в регионе, во многом помогают планомерно его решить", – сказал губернатор.
Он уточнил, что уже в этом году в рамках проекта в РязГМУ дополнительно зачислят еще 40 будущих педиатров.
Кроме этого, в медицинские колледжи Липецка и Ельца на бюджетные места в этом году смогут поступить более 530 человек. Важно, что теперь на специальность "Лечебное дело" принимают и выпускников после девятого класса.
Глава региона добавил, что еще 200 студентов-целевиков продолжают обучение в вузе и после его окончания также придут работать в медучреждения Липецкой области.
По словам Артамонова, решение кадрового вопроса в медицине – одно из направлений, которому региональные власти уделяют особое внимание.
"Меры поддержки, которые сейчас действуют в регионе, во многом помогают планомерно его решить", – сказал губернатор.
Он уточнил, что уже в этом году в рамках проекта в РязГМУ дополнительно зачислят еще 40 будущих педиатров.
Кроме этого, в медицинские колледжи Липецка и Ельца на бюджетные места в этом году смогут поступить более 530 человек. Важно, что теперь на специальность "Лечебное дело" принимают и выпускников после девятого класса.