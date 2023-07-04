https://ria.ru/20230704/vrachi-1882097655.html

Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области

Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области - РИА Новости, 04.07.2023

Более 20 молодых врачей придут на работу в медучреждения Липецкой области

В ближайшее время в больницы и поликлиники Липецкой области трудоустроятся 26 молодых специалистов - выпускников Рязанского государственного медицинского... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:06

2023-07-04T12:06

2023-07-04T12:06

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 июл – РИА Новости. В ближайшее время в больницы и поликлиники Липецкой области трудоустроятся 26 молодых специалистов - выпускников Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ), обучавшихся там по целевым региональным программам, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона добавил, что еще 200 студентов-целевиков продолжают обучение в вузе и после его окончания также придут работать в медучреждения Липецкой области.По словам Артамонова, решение кадрового вопроса в медицине – одно из направлений, которому региональные власти уделяют особое внимание."Меры поддержки, которые сейчас действуют в регионе, во многом помогают планомерно его решить", – сказал губернатор.Он уточнил, что уже в этом году в рамках проекта в РязГМУ дополнительно зачислят еще 40 будущих педиатров.Кроме этого, в медицинские колледжи Липецка и Ельца на бюджетные места в этом году смогут поступить более 530 человек. Важно, что теперь на специальность "Лечебное дело" принимают и выпускников после девятого класса.

https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов