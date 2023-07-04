https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882053162.html

Аэропорт Внуково возобновил работу

Аэропорт Внуково возобновил работу - РИА Новости, 04.07.2023

Аэропорт Внуково возобновил работу

Столичный аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:11

2023-07-04T08:11

2023-07-04T09:26

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

внуково (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840425023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_792e9a9e8c6d74a6f03ad4b658c2e608.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, сообщила Росавиация в Telegram-канале."С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу", — говорится в публикации ведомства.Ограничения на полеты в районе воздушной гавани действовали после атаки дронов на Москву и Подмосковье. По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, два беспилотника сбили в районе деревни Кривошеево, еще два — около поселка Валуево, один вывели из строя в районе Кубинки.

https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, внуково (аэропорт), происшествия