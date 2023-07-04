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Аэропорт Внуково возобновил работу - РИА Новости, 04.07.2023
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08:11 04.07.2023 (обновлено: 09:26 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882053162.html
Аэропорт Внуково возобновил работу
Аэропорт Внуково возобновил работу - РИА Новости, 04.07.2023
Аэропорт Внуково возобновил работу
Столичный аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:11
2023-07-04T09:26
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, сообщила Росавиация в Telegram-канале."С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу", — говорится в публикации ведомства.Ограничения на полеты в районе воздушной гавани действовали после атаки дронов на Москву и Подмосковье. По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, два беспилотника сбили в районе деревни Кривошеево, еще два — около поселка Валуево, один вывели из строя в районе Кубинки.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, внуково (аэропорт), происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Внуково (аэропорт), Происшествия
Аэропорт Внуково возобновил работу

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Внуково

© РИА Новости / Мария СеливановаАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
"С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу", — говорится в публикации ведомства.
Ограничения на полеты в районе воздушной гавани действовали после атаки дронов на Москву и Подмосковье.
По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, два беспилотника сбили в районе деревни Кривошеево, еще два — около поселка Валуево, один вывели из строя в районе Кубинки.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияВнуково (аэропорт)Происшествия
 
 
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