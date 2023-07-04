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Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов, кроме Внуково

Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов, кроме Внуково - РИА Новости, 04.07.2023

Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов, кроме Внуково

Ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00, другие авиагавани Москвы и Московской области работают штатно, сообщила... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:42

2023-07-04T07:42

2023-07-04T07:55

москва

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

шереметьево (аэропорт)

новая москва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00, другие авиагавани Москвы и Московской области работают штатно, сообщила Росавиация. "По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём\выпуск воздушных судов с 05:10... Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании "Победа" - в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai - в Домодедово.Ранее во вторник представитель экстренных служб сообщил РИА новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один в районе подмосковной Кубинки.

https://ria.ru/20230702/sboy-1881796621.html

москва

московская область (подмосковье)

новая москва

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москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, шереметьево (аэропорт), новая москва