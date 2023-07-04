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Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов, кроме Внуково
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов, кроме Внуково - РИА Новости, 04.07.2023
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов, кроме Внуково
Ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00, другие авиагавани Москвы и Московской области работают штатно, сообщила... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:42
2023-07-04T07:42
2023-07-04T07:55
москва
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
шереметьево (аэропорт)
новая москва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00, другие авиагавани Москвы и Московской области работают штатно, сообщила Росавиация. "По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на приём\выпуск воздушных судов с 05:10... Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на запасные аэродромы ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании "Победа" - в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai - в Домодедово.Ранее во вторник представитель экстренных служб сообщил РИА новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один в районе подмосковной Кубинки.
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москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, шереметьево (аэропорт), новая москва
Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Шереметьево (аэропорт), Новая Москва
Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов, кроме Внуково
Росавиация на фоне ограничений во Внуково сообщила о штатной работе других аэропортов узла