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Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов - РИА Новости, 04.07.2023
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07:32 04.07.2023 (обновлено: 08:24 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882050033.html
Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов
Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов - РИА Новости, 04.07.2023
Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов
Столичный аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 5:10 утра. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:32
2023-07-04T08:24
общество
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 5:10 утра."По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании "Победа" — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07:35", — уточнили во Внуково.В Росавиации уточнили, что ограничения продлены до 08:00 утра.Остальные аэропорты столицы работают в штатном режиме, подчеркнули в федеральном агентстве.По информации источника, 14 рейсов перенаправили из Внуково в другие воздушные гавани.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в районе подмосковной Кубинки.
https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html
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общество, внуково (аэропорт)
Общество, Внуково (аэропорт)
Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов

В аэропорту Внуково по техническим причинам ввели ограничения по приему самолетов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДевушка у стойки регистрации в аэропорту Внуково в Москве
Девушка у стойки регистрации в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Девушка у стойки регистрации в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 5:10 утра.
"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании "Победа" — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07:35", — уточнили во Внуково.
В Росавиации уточнили, что ограничения продлены до 08:00 утра.
Остальные аэропорты столицы работают в штатном режиме, подчеркнули в федеральном агентстве.
По информации источника, 14 рейсов перенаправили из Внуково в другие воздушные гавани.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в районе подмосковной Кубинки.
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ОбществоВнуково (аэропорт)
 
 
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