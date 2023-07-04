https://ria.ru/20230704/vnukovo-1882050033.html

Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов

Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов - РИА Новости, 04.07.2023

Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов

Столичный аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 5:10 утра. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:32

2023-07-04T07:32

2023-07-04T08:24

общество

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичный аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 5:10 утра."По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании "Победа" — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07:35", — уточнили во Внуково.В Росавиации уточнили, что ограничения продлены до 08:00 утра.Остальные аэропорты столицы работают в штатном режиме, подчеркнули в федеральном агентстве.По информации источника, 14 рейсов перенаправили из Внуково в другие воздушные гавани.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в районе подмосковной Кубинки.

https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, внуково (аэропорт)