https://ria.ru/20230704/vkontakte-1882136360.html

VK Fest собрал десятки тысяч зрителей в Петербурге

VK Fest собрал десятки тысяч зрителей в Петербурге - РИА Новости, 04.07.2023

VK Fest собрал десятки тысяч зрителей в Петербурге

VK Fest прошел в Санкт-Петербурге 1 и 2 июля. За два фестивальных дня зрители увидели выступления более 80 музыкантов, среди которых ANNA ASTI, JONY, МОТ,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:21

2023-07-04T14:21

2023-07-04T14:21

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. VK Fest прошел в Санкт-Петербурге 1 и 2 июля. За два фестивальных дня зрители увидели выступления более 80 музыкантов, среди которых ANNA ASTI, JONY, МОТ, Dabro, Ramil’, ELMAN, Andro, TONI, MONA, HammAli & Navai, Big Baby Tape, SALUKI, Wildways, Boulevard Depo, Антоха МС и многие другие. Впервые на VK Fest выступили Иванушки International, Лолита и INSTASAMKA.В роли ведущих выступили Дмитрий Масленников и Настя Ивлеева. Хедлайнером первого дня VK Fest стала ANNA ASTI, а второго — JONY. Любителей электронной музыки собрала Черная сцена Радио Рекорд. Здесь свои сеты отыграли Swanky Tunes, Filatov & Karas, BYOR, DJ GROOVE, Feel и другие.На Фиолетовой сцене выступили КУОК, Тося Чайкина, "видеокассета твоих родителей" и многие другие.На блогерской сцене выступили Валя Karna.val, Юля Гаврилина, Dimasblog, Соня SLEEPY, Катя Голышева и другие звезды проекта The Hype House Rus. В зоне блогеров среди хедлайнеров были Алексей Столяров, veydi_rush, Настя Рыжик, Настя Кош, Chanderland, Kristi Krime, Аня Ищук и другие. Для посетителей фестиваля был организован лекторий, где перед аудиторией выступили спикеры и эксперты: Дмитрий Харатьян, Андрей Борисенко, Андрей Мостовой, Евгений Чебатков и Расул Чабдаров, Сергей Минаев и многие другие.Гости фестиваля также приняли участие в разнообразных активностях, которые были представлены в локациях "Технологии", "Видеоигры", "Семья", "Драйв", "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Косплей". VK Fest уже прошел в Новосибирске, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Теперь его ждут в Сочи и Москве.

https://ria.ru/20230630/vkontakte-1881441914.html

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