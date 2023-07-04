https://ria.ru/20230704/vizy-1882092017.html

Эксперты по визам предупредили туристов о "серых" посредниках

Эксперты по визам предупредили туристов о "серых" посредниках - РИА Новости, 04.07.2023

Эксперты по визам предупредили туристов о "серых" посредниках

Сложности с получением шенгенских виз привели к увеличению числа фейковых сайтов и сомнительных компаний, предлагающих свои платные услуги, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:06

2023-07-04T12:06

2023-07-04T12:06

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шенгенская виза

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Сложности с получением шенгенских виз привели к увеличению числа фейковых сайтов и сомнительных компаний, предлагающих свои платные услуги, сообщает АТОР.В ассоциации напомнили, что на сайтах, как минимум, семи визовых центров – Австрии, Болгарии, Ирландии, Словакии, Франции, Чехии и Эстонии, обслуживаемых оператором VFS Global, появилось предупреждение для заявителей "остерегаться посредников". В последний раз такие объявления публиковались в ноябре 2021 года.В сообщении подчеркивается, что VFS Global является единственным авторизованным партнером генеральных консульств вышеперечисленных стран. В этой связи желающим оформить визу нужно избегать "фейковых сайтов и организаций, которые утверждают, что предоставляют пакет услуг, схожий с услугами" официального провайдера."Дополнительные услуги и визовые сборы оплачиваются по запросу в визовом центре. Визовый Центр не взимает какой-либо дополнительной платы за оформление записи", — информирует VFS Global.По данным АТОР, при запросах о поиске визовых центров стран ЕС поисковики выдают от двух до пяти предложений оформить визу, в том числе, как минимум, на двух сайтах указано, что это "официальный визовый центр".Как правило, на первом месте в выдаче поиска будут сайты авторизованных провайдеров, а сразу за ними сайты тех самых посредников.За свои услуги, которые обозначены как "консультации", компании-посредники берут от пяти тысяч рублей и выше. За эти деньги предлагают, например, определиться с типом визы, целью поездки, заполнить анкету-заявление, проверить документы на соответствие требованиям консульств, и, внимание, организовать "запись на личную подачу документов в визовый центр".В АТОР предупредили, что боты, из-за которых сложно записаться в визовые центры Франции и Испании, это как раз инструменты тех самых "серых" посредников.Кроме того, при обращении к неавторизованным компаниям есть и серьезные риски, связанные с передачей персональных данных (банковские выписки, загранпаспорта).В итоге можно не только не получить визы и потерять заплаченные за посредничество деньги, но и не вернуть загранпаспорт. Недобросовестные компании могут просто перестать выходить на связь.Эксперты советуют, туристам, если они опасаются допустить ошибки при самостоятельном заполнении анкеты или на этапе подготовки документов на визу, обратиться к проверенным туроператорам, много лет работающим на рынке.Кроме VFS Global, есть еще несколько официальных визовых провайдеров.Для тех, кто собирается оформить визу в страны Шенгена или страны ЕС, напомним, что с 22 сентября 2022 года сумма визового сбора за заявление на визу типа "С" для граждан России составит 80 евро. Детям в возрасте от 6 до 12 лет – 40 евро.К этой сумме при подаче заявления в визовом центре также добавляется сервисный сбор: в зависимости от страны он составляет от 15 до 30 евро за каждое заявление и оплачивается в рублях в соответствии с текущим курсом валют.

https://ria.ru/20230620/vizy-1879226614.html

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2023

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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