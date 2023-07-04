https://ria.ru/20230704/vasilevka-1882081194.html

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2023

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли город Васильевка в Запорожской области, ранения получили два мирных жителя, рассказал журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:12

2023-07-04T11:12

2023-07-04T11:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Васильевка в Запорожской области, ранения получили два мирных жителя, рассказал журналистам представитель оперативных служб. "Боевики террористического киевского режима в 8.00 (мск) нанесли огневой удар неуправляемыми снарядами по городу Васильевка. По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя - 61-летний мужчина и 85-летняя женщина. Оба госпитализированы. Информация о разрушениях уточняется", - сказал представитель ведомства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, запорожская область