https://ria.ru/20230704/vasilevka-1882081194.html
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 04.07.2023
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли город Васильевка в Запорожской области, ранения получили два мирных жителя, рассказал журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:12
2023-07-04T11:12
2023-07-04T11:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Васильевка в Запорожской области, ранения получили два мирных жителя, рассказал журналистам представитель оперативных служб. "Боевики террористического киевского режима в 8.00 (мск) нанесли огневой удар неуправляемыми снарядами по городу Васильевка. По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя - 61-летний мужчина и 85-летняя женщина. Оба госпитализированы. Информация о разрушениях уточняется", - сказал представитель ведомства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Васильевку в Запорожской области, ранены два человека
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 4 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли город Васильевка в Запорожской области, ранения получили два мирных жителя, рассказал журналистам представитель оперативных служб.
"Боевики террористического киевского режима в 8.00 (мск) нанесли огневой удар неуправляемыми снарядами по городу Васильевка. По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя - 61-летний мужчина и 85-летняя женщина. Оба госпитализированы. Информация о разрушениях уточняется", - сказал представитель ведомства.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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