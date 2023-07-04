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СМИ: власть на Украине после окончания конфликта станет еще авторитарнее - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882198410.html
СМИ: власть на Украине после окончания конфликта станет еще авторитарнее
СМИ: власть на Украине после окончания конфликта станет еще авторитарнее - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: власть на Украине после окончания конфликта станет еще авторитарнее
Политический режим на Украине после окончания конфликта может стать более авторитарным, пишет во вторник американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:51
2023-07-04T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политический режим на Украине после окончания конфликта может стать более авторитарным, пишет во вторник американский журнал Foreign Affairs. "Опасность возвращения к патрональной политике, как обычно, реальна. Нет гарантии того, что демократические достижения, которых добилась страна, будут поддержаны. Возможно, хотя вероятность не высока, Украина может перейти от патрональной демократии, которой она, как правило, являлась в последние годы…к более авторитарной или централизованной системе", - говорится в сообщении журнала. Как пишет журнал, когда появится более широкая оппозиция правительству Владимира Зеленского, что, вероятно, случится по завершении военного конфликта, у Зеленского и его сторонников может появиться соблазн защитить свои лидирующие позиции, сосредоточив власть в своих руках, даже если изначальной целью будет "только продвинуть реформы или перестроить страну". Такое "усиленное президентство", как отмечается, может запустить процессы, которые подорвут проведение реформ. Отмечается, что, когда военный конфликт закончится, Зеленскому придется восстановить и укрепить не только города и инфраструктуру Украины, но и демократию. Ему придется положить конец тенденции по формированию правительства на основе "сетей личного покровительства", для которых характерна коррупция, а также выработать всеобъемлющую концепцию патриотизма. Зеленский также должен будет уважать законы и дух украинской конституции. Как отмечают авторы журнала, способность Зеленского справиться с этими вызовами может определить судьбу Украины. В сообщении также отмечается, что, возможно, чувство единства на Украине, вызванное конфликтом, может исчезнуть по его завершении, но украинские власти могли бы заменить его новым ощущением наличия национальной цели благодаря заявке на членство в ЕС, что, как сообщается, придаст новый импульс "столь необходимым реформам". Авторами статьи являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect). Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь".
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879525426.html
https://ria.ru/20230418/maydan-1865974140.html
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: власть на Украине после окончания конфликта станет еще авторитарнее

Foreign Affairs: Украина после конфликта может перейти к еще более авторитарной системе

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политический режим на Украине после окончания конфликта может стать более авторитарным, пишет во вторник американский журнал Foreign Affairs.
"Опасность возвращения к патрональной политике, как обычно, реальна. Нет гарантии того, что демократические достижения, которых добилась страна, будут поддержаны. Возможно, хотя вероятность не высока, Украина может перейти от патрональной демократии, которой она, как правило, являлась в последние годы…к более авторитарной или централизованной системе", - говорится в сообщении журнала.
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Как пишет журнал, когда появится более широкая оппозиция правительству Владимира Зеленского, что, вероятно, случится по завершении военного конфликта, у Зеленского и его сторонников может появиться соблазн защитить свои лидирующие позиции, сосредоточив власть в своих руках, даже если изначальной целью будет "только продвинуть реформы или перестроить страну". Такое "усиленное президентство", как отмечается, может запустить процессы, которые подорвут проведение реформ.
Отмечается, что, когда военный конфликт закончится, Зеленскому придется восстановить и укрепить не только города и инфраструктуру Украины, но и демократию. Ему придется положить конец тенденции по формированию правительства на основе "сетей личного покровительства", для которых характерна коррупция, а также выработать всеобъемлющую концепцию патриотизма. Зеленский также должен будет уважать законы и дух украинской конституции. Как отмечают авторы журнала, способность Зеленского справиться с этими вызовами может определить судьбу Украины.
В сообщении также отмечается, что, возможно, чувство единства на Украине, вызванное конфликтом, может исчезнуть по его завершении, но украинские власти могли бы заменить его новым ощущением наличия национальной цели благодаря заявке на членство в ЕС, что, как сообщается, придаст новый импульс "столь необходимым реформам".
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Авторами статьи являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect).
Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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