https://ria.ru/20230704/ukraina-1882198220.html
Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ
Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2023
Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ
Политический класс на Украине склонен к коррупции, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, признают авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:51
2023-07-04T16:51
2023-07-04T17:26
в мире
россия
киев
сша
маркус райснер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политический класс на Украине склонен к коррупции, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, признают авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs."Хотя люди неоднократно восставали, чтобы помешать самым печально известным захватам власти на Украине, политический класс страны по-прежнему склонен к коррупции и тенденции отдавать предпочтение личным связям, а не демократическим институтам", - отмечается в статье.Авторы материала пишут, что на Украине существует давняя традиция патернализма - необходимости личных связей для достижения практически любой цели, что вызывает недоверие народа к верховенству закона. Эта зависимость от покровителей культивирует глубокие личные связи между представителями власти и порождает "кумовство, зависимость от взяток и часто насилие".Отмечается, что украинские власти неоднократно пользовались сложившейся обстановкой для создания личных политических механизмов, чтобы накопить богатства и подавить оппозицию.Как подчеркивают авторы статьи, пока на Украине существует мнение, что "так делают все", практика коррупции и кумовства, скорее всего, будет продолжаться.Авторами статья являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect).
https://ria.ru/20230516/korruptsiya-1872280055.html
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860416238.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, маркус райснер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Киев, США, Маркус Райснер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ
Foreign Affairs: политический класс на Украине склонен к коррупции
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Политический класс на Украине склонен к коррупции, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, признают авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs
.
"Хотя люди неоднократно восставали, чтобы помешать самым печально известным захватам власти на Украине, политический класс страны по-прежнему склонен к коррупции и тенденции отдавать предпочтение личным связям, а не демократическим институтам", - отмечается в статье.
Прокуратура сообщила о подозрении в коррупции главе Верховного суда Украины
Авторы материала пишут, что на Украине существует давняя традиция патернализма - необходимости личных связей для достижения практически любой цели, что вызывает недоверие народа к верховенству закона. Эта зависимость от покровителей культивирует глубокие личные связи между представителями власти и порождает "кумовство, зависимость от взяток и часто насилие".
Отмечается, что украинские власти неоднократно пользовались сложившейся обстановкой для создания личных политических механизмов, чтобы накопить богатства и подавить оппозицию.
Как подчеркивают авторы статьи, пока на Украине существует мнение, что "так делают все", практика коррупции и кумовства, скорее всего, будет продолжаться.
Авторами статья являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect).
Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией