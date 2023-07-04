https://ria.ru/20230704/ukraina-1882198220.html

Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ

Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2023

Политический класс на Украине склонен к коррупции, пишут СМИ

Политический класс на Украине склонен к коррупции, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, признают авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:51

2023-07-04T16:51

2023-07-04T17:26

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киев

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маркус райснер

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Политический класс на Украине склонен к коррупции, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, признают авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs."Хотя люди неоднократно восставали, чтобы помешать самым печально известным захватам власти на Украине, политический класс страны по-прежнему склонен к коррупции и тенденции отдавать предпочтение личным связям, а не демократическим институтам", - отмечается в статье.Авторы материала пишут, что на Украине существует давняя традиция патернализма - необходимости личных связей для достижения практически любой цели, что вызывает недоверие народа к верховенству закона. Эта зависимость от покровителей культивирует глубокие личные связи между представителями власти и порождает "кумовство, зависимость от взяток и часто насилие".Отмечается, что украинские власти неоднократно пользовались сложившейся обстановкой для создания личных политических механизмов, чтобы накопить богатства и подавить оппозицию.Как подчеркивают авторы статьи, пока на Украине существует мнение, что "так делают все", практика коррупции и кумовства, скорее всего, будет продолжаться.Авторами статья являются преподаватель американского Университета Джорджа Вашингтона Генри Хэйл и преподаватель Университета Манчестера Ольга Онух. Статья в журнале основана на опубликованной в 2023 году книге этих авторов "Эффект Зеленского" (Zelensky Effect).

https://ria.ru/20230516/korruptsiya-1872280055.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860416238.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, сша, маркус райснер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато