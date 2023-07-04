https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:27
2023-07-04T13:27
2023-07-04T13:27
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Сегодня мир переживает беспрецедентные трансформационные перемены и вступает в новую эпоху стремительного технологического развития, что требует повышения эффективности глобальных институтов", - говорится в документе. Отмечается, что "эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности и взаимозависимости, ускорением темпов цифровизации". "Вместе с тем все более сложными, разрушительными и опасными становятся угрозы и вызовы, обостряются существующие и возникают новые конфликты", - указано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
https://ria.ru/20230704/shos-1882130880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Декларация ШОС: угрозы и вызовы в мире становятся все более сложными и разрушительными
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Сегодня мир переживает беспрецедентные трансформационные перемены и вступает в новую эпоху стремительного технологического развития, что требует повышения эффективности глобальных институтов", - говорится в документе.
Отмечается, что "эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности и взаимозависимости, ускорением темпов цифровизации".
"Вместе с тем все более сложными, разрушительными и опасными становятся угрозы и вызовы, обостряются существующие и возникают новые конфликты", - указано в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС
прошел в виртуальном формате 4 июля.
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств