https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html

Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС

Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС

Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:27

2023-07-04T13:27

2023-07-04T13:27

в мире

шос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Сегодня мир переживает беспрецедентные трансформационные перемены и вступает в новую эпоху стремительного технологического развития, что требует повышения эффективности глобальных институтов", - говорится в документе. Отмечается, что "эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности и взаимозависимости, ускорением темпов цифровизации". "Вместе с тем все более сложными, разрушительными и опасными становятся угрозы и вызовы, обостряются существующие и возникают новые конфликты", - указано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.

https://ria.ru/20230704/shos-1882130880.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, шос