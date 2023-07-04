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Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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13:27 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:27
2023-07-04T13:27
в мире
шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Сегодня мир переживает беспрецедентные трансформационные перемены и вступает в новую эпоху стремительного технологического развития, что требует повышения эффективности глобальных институтов", - говорится в документе. Отмечается, что "эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности и взаимозависимости, ускорением темпов цифровизации". "Вместе с тем все более сложными, разрушительными и опасными становятся угрозы и вызовы, обостряются существующие и возникают новые конфликты", - указано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
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в мире, шос
В мире, ШОС
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС

Декларация ШОС: угрозы и вызовы в мире становятся все более сложными и разрушительными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Мир переживает беспрецедентные перемены, угрозы и вызовы становятся все более сложными и разрушительными, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Сегодня мир переживает беспрецедентные трансформационные перемены и вступает в новую эпоху стремительного технологического развития, что требует повышения эффективности глобальных институтов", - говорится в документе.
Отмечается, что "эти фундаментальные процессы сопровождаются укреплением многополярности, усилением взаимосвязанности и взаимозависимости, ускорением темпов цифровизации".
"Вместе с тем все более сложными, разрушительными и опасными становятся угрозы и вызовы, обостряются существующие и возникают новые конфликты", - указано в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
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