https://ria.ru/20230704/uchastok-1882162390.html

Подмосковная ферма получила участок более 600 га на льготных условиях

Подмосковная ферма получила участок более 600 га на льготных условиях - РИА Новости, 04.07.2023

Подмосковная ферма получила участок более 600 га на льготных условиях

Подмосковное фермерское хозяйство "Мама Ольга" получило в аренду 632,6 гектаров земли без организации торгов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:01

2023-07-04T15:01

2023-07-04T15:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подмосковное фермерское хозяйство "Мама Ольга" получило в аренду 632,6 гектаров земли без организации торгов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Масштабный инвестиционный проект по организации кормовой базы для крупного рогатого скота будет реализован на территории городского округа Серпухов. Земельный участок площадью 632,6 гектаров был предоставлен в аренду без проведения торгов. Объем инвестиций в проект составит 65 миллионов рублей", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, хозяйство планирует засеять арендованные территории однолетними и многолетними культурами для выращивания кормовой базы. Льготные условия предоставлены по программе упрощенной процедуры получения земель, введенной в текущем году. Так, упрощен сам процесс подачи заявок, расширен перечень земель для выбора подходящего участка на интерактивной карте регионального портала Госуслуг, сообщили в министерстве.

https://realty.ria.ru/20230703/predprinimateli-1881978623.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)