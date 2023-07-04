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Подмосковная ферма получила участок более 600 га на льготных условиях
Подмосковная ферма получила участок более 600 га на льготных условиях - РИА Новости, 04.07.2023
Подмосковная ферма получила участок более 600 га на льготных условиях
Подмосковное фермерское хозяйство "Мама Ольга" получило в аренду 632,6 гектаров земли без организации торгов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:01
2023-07-04T15:01
2023-07-04T15:01
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подмосковное фермерское хозяйство "Мама Ольга" получило в аренду 632,6 гектаров земли без организации торгов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Масштабный инвестиционный проект по организации кормовой базы для крупного рогатого скота будет реализован на территории городского округа Серпухов. Земельный участок площадью 632,6 гектаров был предоставлен в аренду без проведения торгов. Объем инвестиций в проект составит 65 миллионов рублей", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, хозяйство планирует засеять арендованные территории однолетними и многолетними культурами для выращивания кормовой базы. Льготные условия предоставлены по программе упрощенной процедуры получения земель, введенной в текущем году. Так, упрощен сам процесс подачи заявок, расширен перечень земель для выбора подходящего участка на интерактивной карте регионального портала Госуслуг, сообщили в министерстве.
https://realty.ria.ru/20230703/predprinimateli-1881978623.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подмосковное фермерское хозяйство "Мама Ольга" получило в аренду 632,6 гектаров земли без организации торгов, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Масштабный инвестиционный проект по организации кормовой базы для крупного рогатого скота будет реализован на территории городского округа Серпухов
. Земельный участок площадью 632,6 гектаров был предоставлен в аренду без проведения торгов. Объем инвестиций в проект составит 65 миллионов рублей", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, хозяйство планирует засеять арендованные территории однолетними и многолетними культурами для выращивания кормовой базы.
Льготные условия предоставлены по программе упрощенной процедуры получения земель, введенной в текущем году. Так, упрощен сам процесс подачи заявок, расширен перечень земель для выбора подходящего участка на интерактивной карте регионального портала Госуслуг, сообщили в министерстве.
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