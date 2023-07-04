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Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений

Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений - РИА Новости, 04.07.2023

Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений

Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых популярных направлений для туризма с детьми среди регионов без моря. Подмосковье заняло в нем лидирующую РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:26

2023-07-04T18:26

2023-07-04T18:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых популярных направлений для туризма с детьми среди регионов без моря. Подмосковье заняло в нем лидирующую позицию, сообщил телеканал "360".В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что особой популярностью пользуются загородные отели в своем или соседнем регионе.Помимо Московской области в список вошли Владимирская, Тверская, Ярославская области, Башкирия. Кроме того, в нем оказались республики Северного Кавказа, Карелия, озеро Байкал и Мурманская область.Второе место в топе занял Санкт-Петербург, а третье – Казань.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)