Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:26 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/turizm-1882226748.html
Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений
Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений - РИА Новости, 04.07.2023
Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений
Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых популярных направлений для туризма с детьми среди регионов без моря. Подмосковье заняло в нем лидирующую РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:26
2023-07-04T18:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882224265_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_1de341d59ba51f2e429b90f5b96a1be6.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых популярных направлений для туризма с детьми среди регионов без моря. Подмосковье заняло в нем лидирующую позицию, сообщил телеканал "360".В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что особой популярностью пользуются загородные отели в своем или соседнем регионе.Помимо Московской области в список вошли Владимирская, Тверская, Ярославская области, Башкирия. Кроме того, в нем оказались республики Северного Кавказа, Карелия, озеро Байкал и Мурманская область.Второе место в топе занял Санкт-Петербург, а третье – Казань.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882224265_90:0:1750:1245_1920x0_80_0_0_2e7d91564850f10754babac2669e8f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье вошло в список популярных российских туристических направлений

© РИА Новости / Илья ПиталевБерег Москвы-реки в Коломне
Берег Москвы-реки в Коломне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых популярных направлений для туризма с детьми среди регионов без моря. Подмосковье заняло в нем лидирующую позицию, сообщил телеканал "360".
В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что особой популярностью пользуются загородные отели в своем или соседнем регионе.
Помимо Московской области в список вошли Владимирская, Тверская, Ярославская области, Башкирия. Кроме того, в нем оказались республики Северного Кавказа, Карелия, озеро Байкал и Мурманская область.
Второе место в топе занял Санкт-Петербург, а третье – Казань.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала