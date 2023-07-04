https://ria.ru/20230704/tu-95ms-1882201544.html

Ракетоносцы Ту-95МС провели полет у западного побережья Аляски

Ракетоносцы Ту-95МС провели полет у западного побережья Аляски - РИА Новости, 04.07.2023

Ракетоносцы Ту-95МС провели полет у западного побережья Аляски

Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ провели 13-часовой полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, у западного побережья Аляски,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:06

2023-07-04T17:06

2023-07-04T17:25

ту-95мс

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

баренцево море

аляска

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ провели 13-часовой полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, у западного побережья Аляски, сообщило Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов", - сообщили в ведомстве.В ходе полета экипажи Ту-95МС отработали также дозаправку топливом в воздухе."Стратегов" сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html

россия

баренцево море

аляска

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ту-95мс, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), баренцево море, аляска