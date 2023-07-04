https://ria.ru/20230704/tu-95ms-1882201544.html
Ракетоносцы Ту-95МС провели полет у западного побережья Аляски
Ракетоносцы Ту-95МС провели полет у западного побережья Аляски - РИА Новости, 04.07.2023
Ракетоносцы Ту-95МС провели полет у западного побережья Аляски
Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ провели 13-часовой полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, у западного побережья Аляски,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:06
2023-07-04T17:06
2023-07-04T17:25
ту-95мс
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
баренцево море
аляска
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ провели 13-часовой полет над нейтральными водами акватории Берингова моря, у западного побережья Аляски, сообщило Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов", - сообщили в ведомстве.В ходе полета экипажи Ту-95МС отработали также дозаправку топливом в воздухе."Стратегов" сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.
https://ria.ru/20230418/aviatsiya-1865980301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-95мс, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), баренцево море, аляска
Ту-95МС, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Баренцево море, Аляска
Ракетоносцы Ту-95МС провели полет у западного побережья Аляски
Минобороны: два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски