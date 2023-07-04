https://ria.ru/20230704/tsvetniki-1882217196.html
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника - РИА Новости, 04.07.2023
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника, на них высадили в общей сложности свыше 30 тысяч растений, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:43
2023-07-04T17:43
2023-07-04T17:43
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петр бирюков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника, на них высадили в общей сложности свыше 30 тысяч растений, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Ежегодно в весенне-летний период часть цветников в столице оформляется в определенной тематике. В этот раз в честь Года педагога и наставника организовали арт-клумбы площадью более 300 квадратных метров, высадили на них в общей сложности свыше 30 тысяч растений. Яркие цветочные композиции традиционно украсили территории вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, Площадь Гагарина, пространство на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что арт-цветники создают с помощью бегонии, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии, колеуса и петунии. В оформлении преобладают оранжевые, желтые, красные и серебристые цвета. "На Варшавском шоссе можно увидеть пеликана - символ самоотверженной родительской любви. На Рублевском шоссе у станции МЦД-1 Кунцевская при движении в сторону области оформили клумбу в виде совенка на книге, а при движении в центр - голубого глобуса. Цветник на Площади Гагарина украсила желто-красная книга. На пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной высадили цветы в виде костра, символизирующего тягу к знаниям", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в этом сезоне Москву будут украшать более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.
https://ria.ru/20230615/odnoletniki-1878287307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника, на них высадили в общей сложности свыше 30 тысяч растений, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ежегодно в весенне-летний период часть цветников в столице оформляется в определенной тематике. В этот раз в честь Года педагога и наставника организовали арт-клумбы площадью более 300 квадратных метров, высадили на них в общей сложности свыше 30 тысяч растений. Яркие цветочные композиции традиционно украсили территории вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, Площадь Гагарина, пространство на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.
Отмечается, что арт-цветники создают с помощью бегонии, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии, колеуса и петунии. В оформлении преобладают оранжевые, желтые, красные и серебристые цвета.
"На Варшавском шоссе можно увидеть пеликана - символ самоотверженной родительской любви. На Рублевском шоссе
у станции МЦД-1 Кунцевская при движении в сторону области оформили клумбу в виде совенка на книге, а при движении в центр - голубого глобуса. Цветник на Площади Гагарина украсила желто-красная книга. На пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной высадили цветы в виде костра, символизирующего тягу к знаниям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в этом сезоне Москву будут украшать более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.
Специалисты высадили более 35 млн однолетников в цветниках Москвы