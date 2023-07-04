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Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника - РИА Новости, 04.07.2023
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17:43 04.07.2023
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Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника - РИА Новости, 04.07.2023
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника, на них высадили в общей сложности свыше 30 тысяч растений, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:43
2023-07-04T17:43
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петр бирюков
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общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника, на них высадили в общей сложности свыше 30 тысяч растений, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Ежегодно в весенне-летний период часть цветников в столице оформляется в определенной тематике. В этот раз в честь Года педагога и наставника организовали арт-клумбы площадью более 300 квадратных метров, высадили на них в общей сложности свыше 30 тысяч растений. Яркие цветочные композиции традиционно украсили территории вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, Площадь Гагарина, пространство на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что арт-цветники создают с помощью бегонии, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии, колеуса и петунии. В оформлении преобладают оранжевые, желтые, красные и серебристые цвета. "На Варшавском шоссе можно увидеть пеликана - символ самоотверженной родительской любви. На Рублевском шоссе у станции МЦД-1 Кунцевская при движении в сторону области оформили клумбу в виде совенка на книге, а при движении в центр - голубого глобуса. Цветник на Площади Гагарина украсила желто-красная книга. На пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной высадили цветы в виде костра, символизирующего тягу к знаниям", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в этом сезоне Москву будут украшать более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыТематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тематические цветники украсили Москву в честь Года педагога и наставника, на них высадили в общей сложности свыше 30 тысяч растений, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ежегодно в весенне-летний период часть цветников в столице оформляется в определенной тематике. В этот раз в честь Года педагога и наставника организовали арт-клумбы площадью более 300 квадратных метров, высадили на них в общей сложности свыше 30 тысяч растений. Яркие цветочные композиции традиционно украсили территории вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, Площадь Гагарина, пространство на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что арт-цветники создают с помощью бегонии, тагетеса отклоненного, агератума, цинерарии, колеуса и петунии. В оформлении преобладают оранжевые, желтые, красные и серебристые цвета.
"На Варшавском шоссе можно увидеть пеликана - символ самоотверженной родительской любви. На Рублевском шоссе у станции МЦД-1 Кунцевская при движении в сторону области оформили клумбу в виде совенка на книге, а при движении в центр - голубого глобуса. Цветник на Площади Гагарина украсила желто-красная книга. На пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной высадили цветы в виде костра, символизирующего тягу к знаниям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в этом сезоне Москву будут украшать более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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