https://ria.ru/20230704/tserkov-1882246281.html
Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры
Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.07.2023
Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры
Белорусская православная церковь готова поселить в своих обителях монашествующих Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:15
2023-07-04T20:15
2023-07-04T20:28
украина
белорусская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Белорусская православная церковь готова поселить в своих обителях монашествующих Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями, говорится в заявлении Синода БПЦ, опубликованном во вторник. "Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви", - говорится в заявлении официальном на сайте БПЦ. Синод также обращается к украинским властям, призывая их не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, столетиями пребывавших в стенах Киево-Печерской лавры и являющихся духовной опорой для всех славянских народов. "Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа. Члены Синода от лица священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви вновь решительно осуждают противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и города Киева", - подчеркнул синод.
https://ria.ru/20230704/lavra-1882186542.html
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украина, белорусская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Белорусская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры
Белорусская православная церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры