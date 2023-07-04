https://ria.ru/20230704/tserkov-1882246281.html

Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры

Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.07.2023

Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры

Белорусская православная церковь готова поселить в своих обителях монашествующих Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:15

2023-07-04T20:15

2023-07-04T20:28

украина

белорусская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Белорусская православная церковь готова поселить в своих обителях монашествующих Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями, говорится в заявлении Синода БПЦ, опубликованном во вторник. "Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви", - говорится в заявлении официальном на сайте БПЦ. Синод также обращается к украинским властям, призывая их не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, столетиями пребывавших в стенах Киево-Печерской лавры и являющихся духовной опорой для всех славянских народов. "Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа. Члены Синода от лица священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви вновь решительно осуждают противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и города Киева", - подчеркнул синод.

https://ria.ru/20230704/lavra-1882186542.html

https://ria.ru/20230703/prigovor-1881946815.html

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украина, белорусская православная церковь, ситуация вокруг упц