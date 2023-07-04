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Новгородская область заинтересована наращивать торговлю с Белоруссией - РИА Новости, 04.07.2023
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13:50 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/torgovlya-1882139035.html
Новгородская область заинтересована наращивать торговлю с Белоруссией
Новгородская область заинтересована наращивать торговлю с Белоруссией - РИА Новости, 04.07.2023
Новгородская область заинтересована наращивать торговлю с Белоруссией
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что регион намерен расширять сотрудничество с Белоруссией и наращивать торговлю. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:50
2023-07-04T13:50
новгородская область
андрей никитин (политик)
белоруссия
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что регион намерен расширять сотрудничество с Белоруссией и наращивать торговлю. "Товарооборот растет каждый год. У нас обновлено соглашение (о сотрудничестве с Белоруссией – ред.) в 2019 году... С того времени товарооборот растет и по экспорту, и по импорту. Мы (в ходе двухдневного визита делегации Новгородской области в Минск – ред.) обновим "дорожную карту" (по сотрудничеству – ред.)", - сказал губернатор журналистам во вторник в Минске. По его словам, у сторон есть планы по дальнейшему увеличению товарооборота. "Есть несколько тем, которые мы с (белорусскими – ред.) коллегами обсудим", - заявил губернатор. В частности, Никитин сообщил, что планируется обсудить возможность привлечения белорусских строителей на строительные объекты Новгородской области. "Есть потребность в строительных компаниях, поэтому это точно будем обсуждать. У нас также неплохо идет взаимодействие по сельхозмашиностроению, будем говорить и по общественному транспорту, лифтам. Есть темы, по которым можно расширить сотрудничество. Безусловно, будем расширять научное взаимодействие, обмен студентами", - заявил губернатор. Никитин отметил интерес к сотрудничеству с белорусским предприятием микроэлектронной промышленности "Интеграл". В целом он рассказал об активном взаимодействии региона с Белоруссией по всем направлениям – от сельского хозяйства до высоких технологий. Никитин обратил внимание на такое перспективное направление взаимодействия с Белоруссией, как туризм. "В предыдущей "дорожной карте" у нас не было (прописано – ред.) взаимодействие по туризму", - обратил внимание губернатор, высказав уверенность, что стороны выработают конкретные совместные проекты. Он также отметил, что Новгородская область шефствует над рядом районов Запорожской области. "Мы очень активно работаем здесь. Есть серьезные проекты… Если коллегам из Беларуси будет интересно присоединиться (к проектам – ред.), мы будем очень рады", - добавил Никитин. "Это рабочая поездка, максимально насыщенная конкретными вопросами сотрудничества с Беларусью", - сказал губернатор. Делегация Новгородской области 4-5 июля посещает с визитом Белоруссию, запланировано посещение ряда белорусских предприятий. Также ожидается, что в ходе визита будет подписан план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Новгородской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2022 году торговый оборот Новгородской области и Белоруссии составил 73,8 миллиона долларов, увеличившись за год на 17,9%, в том числе экспорт в Белоруссию составил 41,6 миллиона долларов и вырос на 1,5%. В первом квартале 2023 года экспорт в Белоруссию составил 9,7 миллиона долларов.
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новгородская область, андрей никитин (политик), белоруссия
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Белоруссия

Новгородская область заинтересована наращивать торговлю с Белоруссией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что регион намерен расширять сотрудничество с Белоруссией и наращивать торговлю.
"Товарооборот растет каждый год. У нас обновлено соглашение (о сотрудничестве с Белоруссией – ред.) в 2019 году... С того времени товарооборот растет и по экспорту, и по импорту. Мы (в ходе двухдневного визита делегации Новгородской области в Минск – ред.) обновим "дорожную карту" (по сотрудничеству – ред.)", - сказал губернатор журналистам во вторник в Минске.
По его словам, у сторон есть планы по дальнейшему увеличению товарооборота. "Есть несколько тем, которые мы с (белорусскими – ред.) коллегами обсудим", - заявил губернатор.
В частности, Никитин сообщил, что планируется обсудить возможность привлечения белорусских строителей на строительные объекты Новгородской области. "Есть потребность в строительных компаниях, поэтому это точно будем обсуждать. У нас также неплохо идет взаимодействие по сельхозмашиностроению, будем говорить и по общественному транспорту, лифтам. Есть темы, по которым можно расширить сотрудничество. Безусловно, будем расширять научное взаимодействие, обмен студентами", - заявил губернатор. Никитин отметил интерес к сотрудничеству с белорусским предприятием микроэлектронной промышленности "Интеграл".
В целом он рассказал об активном взаимодействии региона с Белоруссией по всем направлениям – от сельского хозяйства до высоких технологий.
Никитин обратил внимание на такое перспективное направление взаимодействия с Белоруссией, как туризм. "В предыдущей "дорожной карте" у нас не было (прописано – ред.) взаимодействие по туризму", - обратил внимание губернатор, высказав уверенность, что стороны выработают конкретные совместные проекты.
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Он также отметил, что Новгородская область шефствует над рядом районов Запорожской области. "Мы очень активно работаем здесь. Есть серьезные проекты… Если коллегам из Беларуси будет интересно присоединиться (к проектам – ред.), мы будем очень рады", - добавил Никитин.
"Это рабочая поездка, максимально насыщенная конкретными вопросами сотрудничества с Беларусью", - сказал губернатор.
Делегация Новгородской области 4-5 июля посещает с визитом Белоруссию, запланировано посещение ряда белорусских предприятий. Также ожидается, что в ходе визита будет подписан план мероприятий на 2023-2025 годы по реализации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Новгородской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В 2022 году торговый оборот Новгородской области и Белоруссии составил 73,8 миллиона долларов, увеличившись за год на 17,9%, в том числе экспорт в Белоруссию составил 41,6 миллиона долларов и вырос на 1,5%. В первом квартале 2023 года экспорт в Белоруссию составил 9,7 миллиона долларов.
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Белоруссия
 
 
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