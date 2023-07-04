https://ria.ru/20230704/torgi-1882192377.html

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе - РИА Новости, 04.07.2023

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе

Столичные власти проведут аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Беговом районе, сообщил заммэра по... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:34

2023-07-04T16:34

2023-07-04T16:42

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичные власти проведут аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Беговом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, торги запланированы на 22 августа. Победитель сможет создать на участке площадью более 63,5 гектара современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тысяч человек. Инвестиции в реализацию проекта КРТ превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит около 12 миллиардов рублей в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на территории будет построено свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,4 миллиона квадратов — современное жилье. При этом 20 тысяч квадратных метров квартир будут использованы для переселения по программе реновации. Также планируется возведение общественно-деловых, спортивных и социальных объектов, включая детский сад, школу и поликлинику.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 7 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.

https://ria.ru/20230622/auktsion-1879740172.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва