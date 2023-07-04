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Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе - РИА Новости, 04.07.2023
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16:34 04.07.2023 (обновлено: 16:42 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/torgi-1882192377.html
Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе
Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе - РИА Новости, 04.07.2023
Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе
Столичные власти проведут аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Беговом районе, сообщил заммэра по... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:34
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичные власти проведут аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Беговом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, торги запланированы на 22 августа. Победитель сможет создать на участке площадью более 63,5 гектара современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тысяч человек. Инвестиции в реализацию проекта КРТ превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит около 12 миллиардов рублей в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на территории будет построено свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,4 миллиона квадратов — современное жилье. При этом 20 тысяч квадратных метров квартир будут использованы для переселения по программе реновации. Также планируется возведение общественно-деловых, спортивных и социальных объектов, включая детский сад, школу и поликлинику.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 7 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Беговом районе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Столичные власти проведут аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) неэффективно используемого участка в Беговом районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, торги запланированы на 22 августа. Победитель сможет создать на участке площадью более 63,5 гектара современный жилой квартал со всей необходимой инфраструктурой, где смогут работать более 24 тысяч человек. Инвестиции в реализацию проекта КРТ превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит около 12 миллиардов рублей в год", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на территории будет построено свыше 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,4 миллиона квадратов — современное жилье. При этом 20 тысяч квадратных метров квартир будут использованы для переселения по программе реновации. Также планируется возведение общественно-деловых, спортивных и социальных объектов, включая детский сад, школу и поликлинику.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка 7 триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Ранее сообщалось, что в Москве в активной стадии реализации находятся более 30 проектов КРТ на общей площади свыше 400 гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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