https://ria.ru/20230704/tets-1882257677.html
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде - РИА Новости, 04.07.2023
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде
Возгорание турбины могло стать причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:51
2023-07-04T21:51
2023-07-04T21:55
происшествия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882250396_0:0:2536:1426_1920x0_80_0_0_9272a5715aaee5fb3c58e927ba878bbd.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Возгорание турбины могло стать причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона. Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара на электростанции в Великом Новгороде. Как сообщало ранее МЧС России, площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров, в 20.36 он был локализован. "Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании "Лужской газотурбинной ТЭЦ" в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет", - рассказали в прокуратуре.Прокуратура региона оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности. Одновременно надзорное ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением безопасности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе.
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857785339.html
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882250396_170:0:2071:1426_1920x0_80_0_0_dcf68e87b6da385ce2133a47720dd684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде
В прокуратуре назвали возгорание турбины возможной причиной пожара на Лужской ТЭЦ