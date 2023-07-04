https://ria.ru/20230704/tets-1882257677.html

В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде

В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде - РИА Новости, 04.07.2023

В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде

Возгорание турбины могло стать причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T21:51

2023-07-04T21:51

2023-07-04T21:55

происшествия

великий новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Возгорание турбины могло стать причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона. Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара на электростанции в Великом Новгороде. Как сообщало ранее МЧС России, площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров, в 20.36 он был локализован. "Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании "Лужской газотурбинной ТЭЦ" в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет", - рассказали в прокуратуре.Прокуратура региона оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности. Одновременно надзорное ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением безопасности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе.

https://ria.ru/20230314/pozhar-1857785339.html

великий новгород

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происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)