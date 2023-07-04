Рейтинг@Mail.ru
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 04.07.2023 (обновлено: 21:55 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/tets-1882257677.html
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде - РИА Новости, 04.07.2023
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде
Возгорание турбины могло стать причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T21:51
2023-07-04T21:55
происшествия
великий новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882250396_0:0:2536:1426_1920x0_80_0_0_9272a5715aaee5fb3c58e927ba878bbd.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Возгорание турбины могло стать причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона. Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара на электростанции в Великом Новгороде. Как сообщало ранее МЧС России, площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров, в 20.36 он был локализован. &quot;Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании &quot;Лужской газотурбинной ТЭЦ&quot; в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет&quot;, - рассказали в прокуратуре.Прокуратура региона оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности. Одновременно надзорное ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением безопасности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе.
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857785339.html
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882250396_170:0:2071:1426_1920x0_80_0_0_dcf68e87b6da385ce2133a47720dd684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В прокуратуре назвали возможную причину пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде

В прокуратуре назвали возгорание турбины возможной причиной пожара на Лужской ТЭЦ

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
Ликвидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
© МЧС России
Ликвидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Возгорание турбины могло стать причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.
Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара на электростанции в Великом Новгороде. Как сообщало ранее МЧС России, площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров, в 20.36 он был локализован.
«

"Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании "Лужской газотурбинной ТЭЦ" в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет", - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура региона оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности на опасном объекте, а также экологической безопасности. Одновременно надзорное ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением безопасности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе.
Место возгорания на ТЭЦ-2 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Ижевске на территории ТЭЦ произошел пожар
14 марта, 14:33
 
ПроисшествияВеликий НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала