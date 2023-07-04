https://ria.ru/20230704/taktika-1882072239.html

"Делают очень умно". В США восхитились российской тактикой против ВСУ

"Делают очень умно". В США восхитились российской тактикой против ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023

"Делают очень умно". В США восхитились российской тактикой против ВСУ

Российская армия использует особенные артиллерийские снаряды для дистанционного минирования, наносящие сокрушительный удар по вооруженным силам Украины, заявил... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:33

2023-07-04T10:33

2023-07-04T10:33

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская армия использует особенные артиллерийские снаряды для дистанционного минирования, наносящие сокрушительный удар по вооруженным силам Украины, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."То, как это делают русские, очень умно", — отметил он.Эксперт утверждает, что российская армия использует специальные артиллерийские снаряды, способные дистанционно создавать новые минные поля после того, как украинцы их разминируют, нанося сокрушительный удар по ВСУ, пытающимся прорвать российскую оборону во время наступления."Россия очень эффективно использует их для создания этих заградительных поясов", — указал специалист.Ранее обозреватель 19Fortyfive Себастьен Роблин писал, что российская машина минирования "Земледелие" вносит хаос в ряды наступающих бригад ВСУ.

https://ria.ru/20230704/gibel-1882063324.html

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