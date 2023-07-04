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Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 04.07.2023
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Надежные люди
 
10:39 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/stakhanov-1882073169.html
Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР
Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 04.07.2023
Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР
Специалисты из Омской области продолжают восстанавливать подшефный региону Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:39
2023-07-04T10:39
надежные люди
омская область
луганская народная республика
стаханов
омск
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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Специалисты из Омской области продолжают восстанавливать подшефный региону Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства. Омичи активно участвуют в восстановлении в Стаханове многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Восстанавливаются и важные соцобъекты, такие как школы, МФЦ, родильный дом. Производится капремонт котельных и систем водопровода. "Сейчас в Стаханове работает одно отделение МФЦ на базе администрации города, в день принимают от 150 до 200 человек, поэтому очень большие очереди. Руководитель омского региона поставил условие подрядчикам, чтобы до 1 сентября два отделения МФЦ до 300 квадратных метров каждое в двух участках города были оборудованы необходимой техникой и в них был сделан ремонт. Планируется все сделать по российским стандартам", — рассказал глава Стаханова Сергей Жевлаков. Серьезные повреждения от обстрелов получил жилой дом по улице Войкова, 4. Сейчас обсуждается вопрос о проведении инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций дома. Весной местным экстренным службам помогали также специалисты из Омской области — сводная бригада "Омскоблводопровод" и "Омскэлектро".​ Помимо этого, фуры из Омска с гуманитарным грузом регулярно отправляются в Стаханов.
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омская область
луганская народная республика
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омская область, луганская народная республика, стаханов, омск
Надежные люди, Омская область, Луганская Народная Республика, Стаханов, Омск
Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР

Специалисты из омской области продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ в Стаханове
Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ в Стаханове - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ в Стаханове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Специалисты из Омской области продолжают восстанавливать подшефный региону Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омичи активно участвуют в восстановлении в Стаханове многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Восстанавливаются и важные соцобъекты, такие как школы, МФЦ, родильный дом. Производится капремонт котельных и систем водопровода.
"Сейчас в Стаханове работает одно отделение МФЦ на базе администрации города, в день принимают от 150 до 200 человек, поэтому очень большие очереди. Руководитель омского региона поставил условие подрядчикам, чтобы до 1 сентября два отделения МФЦ до 300 квадратных метров каждое в двух участках города были оборудованы необходимой техникой и в них был сделан ремонт. Планируется все сделать по российским стандартам", — рассказал глава Стаханова Сергей Жевлаков.
Серьезные повреждения от обстрелов получил жилой дом по улице Войкова, 4. Сейчас обсуждается вопрос о проведении инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций дома. Весной местным экстренным службам помогали также специалисты из Омской области — сводная бригада "Омскоблводопровод" и "Омскэлектро".​ Помимо этого, фуры из Омска с гуманитарным грузом регулярно отправляются в Стаханов.
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Надежные людиОмская областьЛуганская Народная РеспубликаСтахановОмск
 
 
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