https://ria.ru/20230704/stakhanov-1882073169.html

Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР

Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 04.07.2023

Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР

Специалисты из Омской области продолжают восстанавливать подшефный региону Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:39

2023-07-04T10:39

2023-07-04T10:39

надежные люди

омская область

луганская народная республика

стаханов

омск

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ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Специалисты из Омской области продолжают восстанавливать подшефный региону Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства. Омичи активно участвуют в восстановлении в Стаханове многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Восстанавливаются и важные соцобъекты, такие как школы, МФЦ, родильный дом. Производится капремонт котельных и систем водопровода. "Сейчас в Стаханове работает одно отделение МФЦ на базе администрации города, в день принимают от 150 до 200 человек, поэтому очень большие очереди. Руководитель омского региона поставил условие подрядчикам, чтобы до 1 сентября два отделения МФЦ до 300 квадратных метров каждое в двух участках города были оборудованы необходимой техникой и в них был сделан ремонт. Планируется все сделать по российским стандартам", — рассказал глава Стаханова Сергей Жевлаков. Серьезные повреждения от обстрелов получил жилой дом по улице Войкова, 4. Сейчас обсуждается вопрос о проведении инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций дома. Весной местным экстренным службам помогали также специалисты из Омской области — сводная бригада "Омскоблводопровод" и "Омскэлектро".​ Помимо этого, фуры из Омска с гуманитарным грузом регулярно отправляются в Стаханов.

https://ria.ru/20230703/remont-1881972800.html

омская область

луганская народная республика

стаханов

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, луганская народная республика, стаханов, омск