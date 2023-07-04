Омичи продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР
Специалисты из омской области продолжают восстанавливать подшефный Стаханов в ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ в Стаханове
Машина скорой медицинской помощи во дворе жилого дома, куда прилетел снаряд со стороны ВСУ в Стаханове. Архивное фото
ОМСК, 4 июл - РИА Новости. Специалисты из Омской области продолжают восстанавливать подшефный региону Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омичи активно участвуют в восстановлении в Стаханове многоквартирных домов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Восстанавливаются и важные соцобъекты, такие как школы, МФЦ, родильный дом. Производится капремонт котельных и систем водопровода.
"Сейчас в Стаханове работает одно отделение МФЦ на базе администрации города, в день принимают от 150 до 200 человек, поэтому очень большие очереди. Руководитель омского региона поставил условие подрядчикам, чтобы до 1 сентября два отделения МФЦ до 300 квадратных метров каждое в двух участках города были оборудованы необходимой техникой и в них был сделан ремонт. Планируется все сделать по российским стандартам", — рассказал глава Стаханова Сергей Жевлаков.
Серьезные повреждения от обстрелов получил жилой дом по улице Войкова, 4. Сейчас обсуждается вопрос о проведении инструментального обследования несущих и ограждающих конструкций дома. Весной местным экстренным службам помогали также специалисты из Омской области — сводная бригада "Омскоблводопровод" и "Омскэлектро". Помимо этого, фуры из Омска с гуманитарным грузом регулярно отправляются в Стаханов.