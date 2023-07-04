https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Российские военные в течение суток отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР), потери украинских войск на Купянском направлении... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:10

2023-07-04T14:10

2023-07-04T14:22

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР), потери украинских войск на Купянском направлении составили до 30 человек, говорится в сводке Минобороны РФ."Отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщило военное ведомство.На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка (Харьковская область), отмечает МО РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область