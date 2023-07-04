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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 04.07.2023 (обновлено: 14:22 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Российские военные в течение суток отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР), потери украинских войск на Купянском направлении... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:10
2023-07-04T14:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР), потери украинских войск на Купянском направлении составили до 30 человек, говорится в сводке Минобороны РФ."Отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщило военное ведомство.На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка (Харьковская область), отмечает МО РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
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луганская народная республика, украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 30 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР), потери украинских войск на Купянском направлении составили до 30 человек, говорится в сводке Минобороны РФ.
«
"Отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщило военное ведомство.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка (Харьковская область), отмечает МО РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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