https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 04.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Российские военные в течение суток отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР), потери украинских войск на Купянском направлении... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:10
2023-07-04T14:10
2023-07-04T14:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток отразили атаку противника в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР), потери украинских войск на Купянском направлении составили до 30 человек, говорится в сводке Минобороны РФ."Отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщило военное ведомство.На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка (Харьковская область), отмечает МО РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 30 военных на Купянском направлении