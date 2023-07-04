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Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 04.07.2023 (обновлено: 09:10 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882047919.html
Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении
Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.07.2023
Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении
Артиллеристы Южной группировки Вооруженных сил России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на Донецком направлении, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:04
2023-07-04T09:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки Вооруженных сил России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на Донецком направлении, сообщил РИА Новости боец дивизиона с позывным Аргун."Разведчики ОРБ (отдельный разведывательный батальон. — Прим. ред.) "Спарта" обнаружили место, с которого "давят" наши дроны. После уничтожения данной цели в этом районе наши БПЛА работали без затруднений", — сказал собеседник агентства.Пункт управления дронами обнаружили наводчики "Спарты" по характерной антенне, которая хорошо заметна с воздуха. Удар нанесли из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметров.Отмечается, что в этой группировке много мобилизованных с Урала.
https://ria.ru/20230704/aviatsiya-1882043032.html
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РИА Новости
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Уничтожение украинского пункта управления беспилотниками на Донецком направлении
Артиллеристы "Южной" группировки ВС РФ, среди которых много мобилизованных на Урале, уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на донецком направлении.
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении

Российский боец Аргун: артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ под Донецком

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки Вооруженных сил России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на Донецком направлении, сообщил РИА Новости боец дивизиона с позывным Аргун.
"Разведчики ОРБ (отдельный разведывательный батальон. — Прим. ред.) "Спарта" обнаружили место, с которого "давят" наши дроны. После уничтожения данной цели в этом районе наши БПЛА работали без затруднений", — сказал собеседник агентства.
Пункт управления дронами обнаружили наводчики "Спарты" по характерной антенне, которая хорошо заметна с воздуха. Удар нанесли из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметров.
Отмечается, что в этой группировке много мобилизованных с Урала.
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