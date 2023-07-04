https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882047919.html

Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении

Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.07.2023

Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении

Артиллеристы Южной группировки Вооруженных сил России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на Донецком направлении, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:04

2023-07-04T07:04

2023-07-04T09:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Артиллеристы Южной группировки Вооруженных сил России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на Донецком направлении, сообщил РИА Новости боец дивизиона с позывным Аргун."Разведчики ОРБ (отдельный разведывательный батальон. — Прим. ред.) "Спарта" обнаружили место, с которого "давят" наши дроны. После уничтожения данной цели в этом районе наши БПЛА работали без затруднений", — сказал собеседник агентства.Пункт управления дронами обнаружили наводчики "Спарты" по характерной антенне, которая хорошо заметна с воздуха. Удар нанесли из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметров.Отмечается, что в этой группировке много мобилизованных с Урала.

https://ria.ru/20230704/aviatsiya-1882043032.html

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Уничтожение украинского пункта управления беспилотниками на Донецком направлении Артиллеристы "Южной" группировки ВС РФ, среди которых много мобилизованных на Урале, уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на донецком направлении. 2023-07-04T07:04 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, безопасность