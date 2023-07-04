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"Ты жалок". Зеленскому посоветовали сдаться после заявления о России
"Ты жалок". Зеленскому посоветовали сдаться после заявления о России - РИА Новости, 04.07.2023
"Ты жалок". Зеленскому посоветовали сдаться после заявления о России
Пользователи Twitter негативно оценили заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО и его влиянии на политику России. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:23
2023-07-04T04:23
2023-07-04T10:01
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО и его влиянии на политику России."Очевидно, что Европа может быть защищена от любой агрессии только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому мы должны достичь уверенности в безопасности нашего будущего в Альянсе. Тогда России придется переориентироваться на собственную государственность", — написал политик.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам украинского лидера."Ты планируешь ядерную провокацию под ложным флагом, чтобы обвинить русских и втянуть НАТО вместо переговоров. Ты жалок", — написал Q."Сдавайся, приятель, ты никого не побеждаешь", — отметил Andy McGarvey."Маленький Наполеон", — прокомментировал Neil Haw."Ты выглядишь как чертов актер, играющий президента", — съязвил Beijing Biden."Я думал, что ты больше не комик", — удивился Ivo TONIUT.Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком блока Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Киева. Сам Столтенберг заявлял, что лидеры альянса не собираются приглашать Украину в организацию на саммите в июле.
https://ria.ru/20230703/nato-1881997543.html
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в мире, украина, россия, европа, йенс столтенберг, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
"Ты жалок". Зеленскому посоветовали сдаться после заявления о России
Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому сдаться после слов о членстве Украины в НАТО
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно оценили заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО и его влиянии на политику России.
«
"Очевидно, что Европа может быть защищена от любой агрессии только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому мы должны достичь уверенности в безопасности нашего будущего в Альянсе. Тогда России придется переориентироваться на собственную государственность", — написал политик.
Однако пользователи со скепсисом отнеслись к словам украинского лидера.
"Ты планируешь ядерную провокацию под ложным флагом, чтобы обвинить русских и втянуть НАТО вместо переговоров. Ты жалок", — написал Q.
"Сдавайся, приятель, ты никого не побеждаешь", — отметил Andy McGarvey.
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"Маленький Наполеон", — прокомментировал Neil Haw.
"Ты выглядишь как чертов актер, играющий президента", — съязвил Beijing Biden.
"Я думал, что ты больше не комик", — удивился Ivo TONIUT.
Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе
в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом
, генсеком блока Йенсом Столтенбергом
и просил "не выбивать почву из-под ног" у Киева. Сам Столтенберг заявлял, что лидеры альянса не собираются приглашать Украину в организацию на саммите в июле.
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