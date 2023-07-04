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В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
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14:06 04.07.2023 (обновлено: 14:34 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/sklad-1882144186.html
В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ
В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ
В районе Выемки в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск., сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:06
2023-07-04T14:34
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В районе Выемки в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск., сообщили в Минобороны России."В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230704/pomosch-1882129519.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ

Минобороны: в ДНР у населенного пункта Выемка уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В районе Выемки в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск., сообщили в Минобороны России.
"В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в ведомстве.
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