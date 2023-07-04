https://ria.ru/20230704/sklad-1882144186.html

В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ

В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023

В ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ

В районе Выемки в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск., сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:06

2023-07-04T14:06

2023-07-04T14:34

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В районе Выемки в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады украинских войск., сообщили в Минобороны России."В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230704/pomosch-1882129519.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность