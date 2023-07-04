https://ria.ru/20230704/shpionazh-1882186824.html

Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж

Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023

Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко за шпионаж, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:14

2023-07-04T16:14

2023-07-04T16:14

происшествия

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фсб

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко за шпионаж, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства. Подробности дела в суде не раскрыли из-за его секретности. Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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происшествия, москва, россия, фсб