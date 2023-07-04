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Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко за шпионаж, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:14
2023-07-04T16:14
2023-07-04T16:14
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко за шпионаж, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства. Подробности дела в суде не раскрыли из-за его секретности. Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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происшествия, москва, россия, фсб
Происшествия, Москва, Россия, ФСБ
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж
Лефортовский суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж