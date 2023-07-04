Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/shpionazh-1882186824.html
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко за шпионаж, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:14
2023-07-04T16:14
происшествия
москва
россия
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574014766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d69e74c16217288c022e45dfee80a2ca.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко за шпионаж, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства. Подробности дела в суде не раскрыли из-за его секретности. Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20230704/zaderzhanie-1882058477.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574014766_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1101605315d605eac5315273532a01d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, фсб
Происшествия, Москва, Россия, ФСБ
Суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж

Лефортовский суд в Москве арестовал иностранца Ерменко за шпионаж

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании Лефортовского районного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО иностранного гражданина по фамилии Ерменко за шпионаж, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - рассказал собеседник агентства.
Подробности дела в суде не раскрыли из-за его секретности.
Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
ФСБ задержала жителя ЛНР за шпионаж
Вчера, 09:00
 
ПроисшествияМоскваРоссияФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала