https://ria.ru/20230704/shpionazh-1882156886.html

Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж

Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023

Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж

Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:48

2023-07-04T14:48

2023-07-04T14:55

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано сегодня, дата рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Подробности дела в суде не раскрыли из-за его секретности.Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20230623/agent-1880079781.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва