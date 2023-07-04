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Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
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14:48 04.07.2023 (обновлено: 14:55 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shpionazh-1882156886.html
Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж
Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж - РИА Новости, 04.07.2023
Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж
Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:48
2023-07-04T14:55
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано сегодня, дата рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Подробности дела в суде не раскрыли из-за его секретности.Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Следствие попросило суд арестовать иностранца Ерменко за шпионаж

Следствие обратилось в суд в Москве с ходатайством об аресте иностранца Ерменко за шпионаж

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство следствия об избрании Ерменко С.П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано сегодня, дата рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. Подробности дела в суде не раскрыли из-за его секретности.
Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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