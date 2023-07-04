https://ria.ru/20230704/shos-1882131787.html
В ШОС исключили конфронтационные решения международных проблем
В ШОС исключили конфронтационные решения международных проблем - РИА Новости, 04.07.2023
В ШОС исключили конфронтационные решения международных проблем
Страны ШОС исключают блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению международных проблем, говорится в опубликованной во вторник... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:25
2023-07-04T13:25
2023-07-04T13:25
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС исключают блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению международных проблем, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности", - говорится в документе. Отмечается, что, "принимая во внимание мнения государств-членов, они подтверждают актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества". Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
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шос, в мире
В ШОС исключили конфронтационные решения международных проблем
Страны ШОС исключили блоковые и конфронтационные подходы к решению международных вопросов
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости.
Страны ШОС исключают блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению международных проблем, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации
совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Государства-члены в соответствии с принципами Хартии ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, противодействию традиционным и нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности", - говорится в документе.
Отмечается, что, "принимая во внимание мнения государств-членов, они подтверждают актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества".
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
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