https://ria.ru/20230704/shos-1882130880.html

ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств

ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств - РИА Новости, 04.07.2023

ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств

Страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:25

2023-07-04T13:25

2023-07-04T13:30

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем", - говорится в документе.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.

https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, в мире, оон