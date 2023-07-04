https://ria.ru/20230704/shos-1882130880.html
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств - РИА Новости, 04.07.2023
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств
Страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:25
2023-07-04T13:25
2023-07-04T13:30
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем", - говорится в документе.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, в мире, оон
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств
Страны ШОС подтвердили ненаправленность организации против других государств и организаций