Рейтинг@Mail.ru
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 04.07.2023 (обновлено: 13:30 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882130880.html
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств - РИА Новости, 04.07.2023
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств
Страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:25
2023-07-04T13:30
шос
в мире
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882129472_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_db3927a9ded309d121eb4d1e4dbc772c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем", - говорится в документе.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882129472_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5c8780d3715bd92449cc136af29ba81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, в мире, оон
ШОС, В мире, ООН
ШОС подтвердила ненаправленность организации против других государств

Страны ШОС подтвердили ненаправленность организации против других государств и организаций

© AFP 2023 / GREG BAKERФлаги стран-участниц ШОС в Пекине
Флаги стран-участниц ШОС в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
Флаги стран-участниц ШОС в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Государства-члены подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций и открытость для широкого сотрудничества с ними в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем", - говорится в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Вчера, 13:27
 
ШОСВ миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала