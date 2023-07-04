https://ria.ru/20230704/shos-1882130168.html

ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия

ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия - РИА Новости, 04.07.2023

ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия, говорится в Нью-Делийской декларации,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:23

2023-07-04T13:23

2023-07-04T13:28

космос - риа наука

в мире

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875747389_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_aa70256958561b986146fdb8af4e641f.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС."Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - отмечается в декларации.Участники ШОС также "подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве".

https://ria.ru/20230629/bezopasnost-1881196462.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, в мире, шос