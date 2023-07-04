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ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия - РИА Новости, 04.07.2023
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13:23 04.07.2023 (обновлено: 13:28 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882130168.html
ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия
ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия - РИА Новости, 04.07.2023
ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия, говорится в Нью-Делийской декларации,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:23
2023-07-04T13:28
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС."Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - отмечается в декларации.Участники ШОС также "подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве".
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космос - риа наука, в мире, шос
Космос - РИА Наука, В мире, ШОС
ШОС выступает за сохранение космоса свободным от оружия

Декларация: ШОС выступает за сохранение космического пространства свободным от оружия

© iStock.com / LV4260Солнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / LV4260
Солнечная активность. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС.
"Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - отмечается в декларации.
Участники ШОС также "подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве".
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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