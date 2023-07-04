Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 04.07.2023 (обновлено: 13:35 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882128895.html
Страны ШОС приняли итоговую декларацию
Страны ШОС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС приняли итоговую декларацию
В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:18
2023-07-04T13:35
шос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле, последствия глобального изменения климата и пандемии COVID-19 усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике", - говорится в документе.Отмечается, что эти факторы также создают дополнительные вызовы для экономического роста, поддержания социального благополучия, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года."В этих целях требуются новые комплексные подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества", - отмечается в документе.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html
https://ria.ru/20230704/shos-1882133601.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шос, в мире
ШОС, В мире
Страны ШОС приняли итоговую декларацию

Страны ШОС заявили о необходимости более справедливого международного сотрудничества

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле, последствия глобального изменения климата и пандемии COVID-19 усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике", - говорится в документе.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Вчера, 13:27
Отмечается, что эти факторы также создают дополнительные вызовы для экономического роста, поддержания социального благополучия, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
"В этих целях требуются новые комплексные подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества", - отмечается в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
Флаги стран-участниц ШОС в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане
Вчера, 13:33
 
ШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала