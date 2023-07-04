https://ria.ru/20230704/shos-1882128895.html

Страны ШОС приняли итоговую декларацию

Страны ШОС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС приняли итоговую декларацию

В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:18

2023-07-04T13:18

2023-07-04T13:35

шос

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле, последствия глобального изменения климата и пандемии COVID-19 усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике", - говорится в документе.Отмечается, что эти факторы также создают дополнительные вызовы для экономического роста, поддержания социального благополучия, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года."В этих целях требуются новые комплексные подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества", - отмечается в документе.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.

https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html

https://ria.ru/20230704/shos-1882133601.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шос, в мире