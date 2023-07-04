https://ria.ru/20230704/shos-1882128895.html
Страны ШОС приняли итоговую декларацию
Страны ШОС приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС приняли итоговую декларацию
В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:18
2023-07-04T13:18
2023-07-04T13:35
шос
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле, последствия глобального изменения климата и пандемии COVID-19 усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике", - говорится в документе.Отмечается, что эти факторы также создают дополнительные вызовы для экономического роста, поддержания социального благополучия, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года."В этих целях требуются новые комплексные подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества", - отмечается в документе.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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шос, в мире
Страны ШОС приняли итоговую декларацию
Страны ШОС заявили о необходимости более справедливого международного сотрудничества
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости.
В условиях усугубляющейся экономической нестабильности в мире необходимы новые подходы к продвижению более справедливого международного сотрудничества, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации
совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Рост технологического и цифрового разрыва, сохраняющаяся турбулентность мировых финансовых рынков, глобальное сокращение инвестиционных потоков, нестабильность цепочек поставок, усиление протекционистских мер и других барьеров в международной торговле, последствия глобального изменения климата и пандемии COVID-19 усугубляют нестабильность и неопределенность в мировой экономике", - говорится в документе.
Мировые угрозы становятся все более разрушительными, заявили в ШОС
Отмечается, что эти факторы также создают дополнительные вызовы для экономического роста, поддержания социального благополучия, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
"В этих целях требуются новые комплексные подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества", - отмечается в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане