https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:00
2023-07-04T13:00
2023-07-04T13:00
минск
белоруссия
александр лукашенко
шос
в мире
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, включая обмен технологиями, учения и обучение специалистов. "Все более злободневным является для стран-участниц организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кража цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве. Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, александр лукашенко, шос, в мире
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, ШОС, В мире
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск готов сотрудничать с ШОС по направлению борьбы с кибератаками и фейками
МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, включая обмен технологиями, учения и обучение специалистов.
"Все более злободневным является для стран-участниц организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кража цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве. Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко