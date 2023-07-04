https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html

Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко

Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023

Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:00

2023-07-04T13:00

2023-07-04T13:00

минск

белоруссия

александр лукашенко

шос

в мире

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, включая обмен технологиями, учения и обучение специалистов. "Все более злободневным является для стран-участниц организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кража цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве. Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

минск, белоруссия, александр лукашенко, шос, в мире