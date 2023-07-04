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Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
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13:00 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.07.2023
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:00
2023-07-04T13:00
минск
белоруссия
александр лукашенко
шос
в мире
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, включая обмен технологиями, учения и обучение специалистов. "Все более злободневным является для стран-участниц организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кража цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве. Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882113141.html
минск
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минск, белоруссия, александр лукашенко, шос, в мире
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, ШОС, В мире
Минск готов сотрудничать с ШОС в борьбе с кибератаками, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск готов сотрудничать с ШОС по направлению борьбы с кибератаками и фейками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с ШОС по теме борьбы с кибератаками и распространением фейков в информационной среде, включая обмен технологиями, учения и обучение специалистов.
"Все более злободневным является для стран-участниц организации такие вызовы и угрозы, как деструктивные кибератаки, кража цифровых данных, целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве. Готовы к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Минск выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, заявил Лукашенко
Вчера, 12:37
 
МинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоШОСВ мире
 
 
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