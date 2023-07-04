https://ria.ru/20230704/shos-1882105394.html

Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц ШОС Белоруссия в ближайшее время сможет стать полноправным членом... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:28

2023-07-04T12:28

2023-07-04T12:44

белоруссия

шос

политика

александр лукашенко

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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц ШОС Белоруссия в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации."Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.Лукашенко также заявил, что приход в ШОС такого мощного государства-члена, как Иран, и новых партнеров по диалогу ОАЭ, Кувейта, Мьянмы, организация станет еще более сплоченной и эффективной.Документ о начале процедуры приема Белоруссии, которая пока является наблюдателем в организации, в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.

https://ria.ru/20230310/shos-1856972908.html

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Кирилл Волков

белоруссия, шос, политика, александр лукашенко