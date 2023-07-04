https://ria.ru/20230704/shos-1882105394.html
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц ШОС Белоруссия в ближайшее время сможет стать полноправным членом... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:28
2023-07-04T12:28
2023-07-04T12:44
белоруссия
шос
политика
александр лукашенко
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц ШОС Белоруссия в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации."Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.Лукашенко также заявил, что приход в ШОС такого мощного государства-члена, как Иран, и новых партнеров по диалогу ОАЭ, Кувейта, Мьянмы, организация станет еще более сплоченной и эффективной.Документ о начале процедуры приема Белоруссии, которая пока является наблюдателем в организации, в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
https://ria.ru/20230310/shos-1856972908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, шос, политика, александр лукашенко
Белоруссия, ШОС, Политика, Александр Лукашенко
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС
Лукашенко надеется, что Белоруссия в ближайшее время станет полноправным членом ШОС