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Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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12:28 04.07.2023 (обновлено: 12:44 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882105394.html
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц ШОС Белоруссия в ближайшее время сможет стать полноправным членом... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:28
2023-07-04T12:44
белоруссия
шос
политика
александр лукашенко
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц ШОС Белоруссия в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации."Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.Лукашенко также заявил, что приход в ШОС такого мощного государства-члена, как Иран, и новых партнеров по диалогу ОАЭ, Кувейта, Мьянмы, организация станет еще более сплоченной и эффективной.Документ о начале процедуры приема Белоруссии, которая пока является наблюдателем в организации, в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
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белоруссия, шос, политика, александр лукашенко
Белоруссия, ШОС, Политика, Александр Лукашенко
Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Лукашенко надеется, что Белоруссия в ближайшее время станет полноправным членом ШОС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что при поддержке стран-участниц ШОС Белоруссия в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации.
"Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС. Мы соответствующую работу провели", - сказал Лукашенко, выступая на саммите организации в формате видеоконференции.
Лукашенко также заявил, что приход в ШОС такого мощного государства-члена, как Иран, и новых партнеров по диалогу ОАЭ, Кувейта, Мьянмы, организация станет еще более сплоченной и эффективной.
Документ о начале процедуры приема Белоруссии, которая пока является наблюдателем в организации, в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
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