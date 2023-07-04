https://ria.ru/20230704/shos-1882051522.html
Научно-техническому сотрудничеству в ШОС уделяется все больше внимания
Научно-техническому сотрудничеству в ШОС уделяется все больше внимания - РИА Новости, 04.07.2023
Научно-техническому сотрудничеству в ШОС уделяется все больше внимания
Научно-техническое сотрудничество становится все более приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:53
2023-07-04T07:53
2023-07-04T07:53
в мире
индия
чжан мин
шос
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Научно-техническое сотрудничество становится все более приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. "Страны-члены ШОС уделяют все больше и больше внимания научно-техническому сотрудничеству", - сказал Чжан Мин, отвечая на вопрос об актуальных направлениях сотрудничества в рамках организации. Он отметил, что в 2022 году государства-члены утвердили план сотрудничества в области развития искусственного интеллекта, предусматривающий исследования, разработки и широкое использование технологий искусственного интеллекта. По его словам, в рамках председательства Индии создается новый механизм сотрудничества – целевая группа по инновациям и предпринимательству, целью которой является содействие расширению сотрудничества в области науки и техники между странами-членами ШОС. Среди других приоритетных направлений сотрудничества в рамках ШОС Чжан Мин выделил сельское хозяйство и продовольственную безопасность, а также сотрудничество в области транспорта, которое, по словам генсека, имеет "огромный потенциал". "В рамках индийского председательства основное внимание уделяется поиску единого процесса обезуглероживания транспорта с особым упором на использование новейших технологий", - отметил Чжан Мин. Еще одним важным направлением сотрудничества сегодня является энергетика. Чжан Мин отметил, что регион ШОС является ключевым в производстве, потреблении и передаче электроэнергии. Перспективными направлениями для практического сотрудничества стран-членов ШОС также выступают финансовая сфера, экономика, промышленность, здравоохранение. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
https://ria.ru/20230704/shos-1881483355.html
https://ria.ru/20230704/shos-1882050269.html
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в мире, индия, чжан мин, шос
В мире, Индия, Чжан Мин, ШОС
Научно-техническому сотрудничеству в ШОС уделяется все больше внимания
Генсек ШОС Чжан: научно-техническому сотрудничеству уделяется все больше внимания
ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Научно-техническое сотрудничество становится все более приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
"Страны-члены ШОС уделяют все больше и больше внимания научно-техническому сотрудничеству", - сказал Чжан Мин, отвечая на вопрос об актуальных направлениях сотрудничества в рамках организации.
Он отметил, что в 2022 году государства-члены утвердили план сотрудничества в области развития искусственного интеллекта, предусматривающий исследования, разработки и широкое использование технологий искусственного интеллекта. По его словам, в рамках председательства Индии создается новый механизм сотрудничества – целевая группа по инновациям и предпринимательству, целью которой является содействие расширению сотрудничества в области науки и техники между странами-членами ШОС.
Среди других приоритетных направлений сотрудничества в рамках ШОС Чжан Мин выделил сельское хозяйство и продовольственную безопасность, а также сотрудничество в области транспорта, которое, по словам генсека, имеет "огромный потенциал".
«
"В рамках индийского председательства основное внимание уделяется поиску единого процесса обезуглероживания транспорта с особым упором на использование новейших технологий", - отметил Чжан Мин.
Еще одним важным направлением сотрудничества сегодня является энергетика. Чжан Мин отметил, что регион ШОС является ключевым в производстве, потреблении и передаче электроэнергии. Перспективными направлениями для практического сотрудничества стран-членов ШОС также выступают финансовая сфера, экономика, промышленность, здравоохранение.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
Информационная безопасность стала отдельным направлением работы РАТС ШОС